Появилось видео жестокого избиения 15-летнего школьника в День Победы в Североуральске

Скриншот с видео нападения на Михаила

Появилось видео жестокого избиения школьника из Североуральска. Напомним, все случилось в День Победы. Группа подростков напала на Михаила (все имена изменены, Прим. Ред.) в момент, когда пострадавший возвращался домой вместе с одноклассницей.

Парню нанесли три удара: в висок, челюсть и ухо. Позже врачи диагностировали у пострадавшего разрыв барабанной перепонки слева, перелом ушного хряща, а также сотрясение мозга.

Все удары отчетливо видны на видеозаписи, которое записывал один из участников нападавших. Один из подростков напал на парня со спины, после чего посыпались удары руками и ногами. Также в ролике слышно, как после избиения подростки смеются и радостно отмечают: «нормально залетело».

Мама Михаила рассказывала, что обратилась в полицию, где сразу же отреагировали на случившиеся.

- Личности подростков установлены, по данному факту полицией ОМВД Североуральска проводится проверка, - рассказывали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ОМВД России по Североуральску.

11 мая прошла судебно-медицинская экспертиза, сейчас семья ждет ее результатов.

- Пока тишина, ждем ответов. Мне кажется, что дебоширов поставят на учет, семьям выпишут штрафы, - предположила в беседе с «КП-Екатеринбург» мама избитого парня Елена.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, что могло послужить причиной нападения. Оказалось, что юные хулиганы обознались, приняв Михаила за другого парня. Об этом сообщал депутат Госдумы от Свердловской области Антон Шипулин.

- Выяснилось, что 17-летний Марат показал своему другу 14-летнему Сергею фото некого парня, который якобы нехорошо отзывался о нем, - рассказывал Антон Шипулин на своей странице во «Вконтакте».

Спустя некоторое время Сергей встретил на улице Михаила, и подростку показалось, что это тот самый парень с фото. Как сообщал Антон Шипулин, одного из нападавших поставят на учет, так как его действия подпадают под статью 116 УК РФ «Побои, совершенные из хулиганских побуждений».

У Елены и ее супруга всего шестеро детей. Муж женщины в данный момент находится на службе в зоне СВО. После того, как Елена обратилась за помощью в полицию и рассказала о ЧП в социальных сетях, семье стали поступать угрозы.

Скриншот сообщений, которые писали подростки Михаилу. Фото: предоставлено героиней публикации

Как рассказывала мама школьника, подростки приходили к дому, фотографировали подъезд и писали, что скоро будет новая «встреча». Также были сообщения о том, что если посты не будут удалены, то Михаилу снова выбьют челюсть. После общественного резонанса авторы агрессивных сообщений начали их удалять.

- Писали они нам долго, нашли наш дом, сфотографировали и прислали сообщение: «Твой домик? Мало тебе? Еще хочешь? Мы знаем, где ты живешь», - рассказывала «КП-Екатеринбург» мама Михаила.

Вся ситуация взята на контроль Управлением образования администрации Североуральска. Глава Управления Ирина Ощепкова лично созванивалась с семьей. В школах и учреждениях дополнительного образования проведены беседы с учениками. Кроме того, на связи с Еленой и Михаилом находится директор школы и классный руководитель.

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