В Екатеринбурге будут судить двух высокопоставленных полицейских, получивших взятки от вора и его жертвы

Полицейские освободили за деньги подозреваемого в краже Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить начальника отдела по борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска ОП № 12 и бывшего замначальника ОП № 6, обвиняемых в получении взятки.

Как сообщили в региональной прокуратуре, деньги силовики получили от родственника мужчины, задержанного по обвинению в краже. По версии следствия, в апреле 2022 года было возбуждено уголовное дело по факту кражи из садового домика в СНТ «Василек». Подозреваемого в краже задержали и доставили в полицию. На следующий день к замначальника ОП № 6 обратился родственник задержанного. Он попросил прекратить уголовное дело, за что пообещал силовику деньги.

Полицейский, которому предложили взятку, решил обратиться за помощью к своему знакомому коллеге. Им оказался начальник отдела по борьбе с имущественными преступлениями отдела полиции № 12. Именно в этот ОП был доставлен мужчина, подозреваемый в краже из садового домика.

В итоге высокопоставленный полицейский из ОП №12 поручил подчиненному прекратить расследование кражи. Задержанного отпустили. За эту "услугу" замначальника ОП № 6 получил от родственника мужчины, подозреваемого в краже, 200 тысяч рублей. Эти деньги он передал коллеге.

Затем один из полицейских получил еще 50 тысяч рублей и коробку из-под iPhone 13 Pro [прим.ред - он думал, что в коробке будет лежать телефон] от владельца паспорта, украденного из садового домика в СНТ «Василек». Хотя вернуть документ он был обязан безвозмездно. После получения взятки обвиняемый был задержан.

- Выявили и изобличили вышеназванных должностных лиц сыщики регионального ФСБ совместно с коллегами из подразделения собственной безопасности ГУ МВД области, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как добавил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, в ходе расследования были проведены осмотры места происшествия, допрошены свидетели и обвиняемые, а также проводились необходимые экспертизы.

Уголовное дело рассмотрит Чкаловский суд. Полицейский из ОП № 12 обвиняется по пятой части ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки, в крупном размере). Силовика из ОП № 6 будут судить по второй части ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в значительном размере). Посредник сумел избежать уголовного преследования, так как раскаялся.

Отметим, что замначальника ОП № 6 был уволен с занимаемой должности, а начальник отдела по борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска ОП № 12 отстранен от занимаемой должности.