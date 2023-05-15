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Общество15 мая 2023 4:27

Прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области на 15, 16, 17, 18, 19 мая 2023 года

Воздух над Свердловской области стал очень сухим
Дарья ВОРОНИНА
Города Свердловской области окутал смог. Виной стали лесные пожары, которые возникли из-за слишком сухой и теплой погоды.

Города Свердловской области окутал смог. Виной стали лесные пожары, которые возникли из-за слишком сухой и теплой погоды.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский синоптики прогнозируют умеренно-теплую и сухую погоду в Екатеринбурге и Свердловской области с 15 по 19 мая 2023 года.

По оценке уральский метеоролога Алексея Пулина, над регионом будет стоять сухой воздух и дождей ждать не стоит. При этом за сутки температура может изменяться на 20 градусов: ночью из-за холодного воздуха столбики термометра могут достигать нуля градусов, а днем из-за солнца и тепла подниматься выше +20.

Прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области на 15, 16, 17, 18, 19 мая 2023 года

По прогнозу погоды в Свердловской области 15 мая 2023 года, дневные температуры воздуха составят от +16 до +21 градусов по Цельсию. Температура днем в Екатеринбурге 15 мая 2023 года составит от +18 до +20 градусов, ветер северный, переменная облачность.

16 мая в Екатеринбурге ночью похолодает до +7 градусов, днем – воздух прогреется до +21 градуса тепла, ветер северный, облачно с прояснениями. 17 мая в Екатеринбурге погода будет аналогичной: ночью до +9, днем до +21 градусов по Цельсию. Ясная погода придет в Екатеринбург 18 мая 2023 года: ночью до +7, днем - +18 - +20 градусов. 19 мая в Екатеринбурге прогноз погоды также будет стабильным: ночью до +8, днем до +19, облачно, ветер сменится на южный.

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