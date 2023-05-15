Города Свердловской области окутал смог. Виной стали лесные пожары, которые возникли из-за слишком сухой и теплой погоды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский синоптики прогнозируют умеренно-теплую и сухую погоду в Екатеринбурге и Свердловской области с 15 по 19 мая 2023 года.

По оценке уральский метеоролога Алексея Пулина, над регионом будет стоять сухой воздух и дождей ждать не стоит. При этом за сутки температура может изменяться на 20 градусов: ночью из-за холодного воздуха столбики термометра могут достигать нуля градусов, а днем из-за солнца и тепла подниматься выше +20.

Прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области на 15, 16, 17, 18, 19 мая 2023 года

По прогнозу погоды в Свердловской области 15 мая 2023 года, дневные температуры воздуха составят от +16 до +21 градусов по Цельсию. Температура днем в Екатеринбурге 15 мая 2023 года составит от +18 до +20 градусов, ветер северный, переменная облачность.

16 мая в Екатеринбурге ночью похолодает до +7 градусов, днем – воздух прогреется до +21 градуса тепла, ветер северный, облачно с прояснениями. 17 мая в Екатеринбурге погода будет аналогичной: ночью до +9, днем до +21 градусов по Цельсию. Ясная погода придет в Екатеринбург 18 мая 2023 года: ночью до +7, днем - +18 - +20 градусов. 19 мая в Екатеринбурге прогноз погоды также будет стабильным: ночью до +8, днем до +19, облачно, ветер сменится на южный.