Участникам СВО из Екатеринбурга дадут отсрочку по платежам за аренду

Отсрочка по платежам дается на период прохождения военной службы и три месяца после окончания
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Участникам спецоперации из Екатеринбурга дадут отсрочку по платежам за аренду. Новую меру поддержки одобрили в мэрии. Постановление, подписанное главой Екатеринбурга Алексеем Орловым, опубликовано на сайте администрации города.
- Меры имущественной поддержки предоставляются арендаторам по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «город Екатеринбург», - указано в документе.
Помимо отсрочки по платежам участники спецоперации смогут расторгнуть договор аренды без применения штрафных санкций.
Воспользоваться мерами поддержки могут как физические лица, так и юридические не зависимо от того мобилизован человек или ушел на спецоперацию в качестве добровольца.
Отсрочка по платежам дается на период прохождения военной службы и три месяца после окончания.
Ранее мы рассказывали обо всех льготах для мобилизованных и других участников боевых действий в районе специальной военной операции, которые действуют в Екатеринбурге.
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