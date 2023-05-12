Участникам СВО из Екатеринбурга дадут отсрочку по платежам за аренду

Отсрочка по платежам дается на период прохождения военной службы и три месяца после окончания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участникам спецоперации из Екатеринбурга дадут отсрочку по платежам за аренду. Новую меру поддержки одобрили в мэрии. Постановление, подписанное главой Екатеринбурга Алексеем Орловым, опубликовано на сайте администрации города.

- Меры имущественной поддержки предоставляются арендаторам по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «город Екатеринбург», - указано в документе.

Помимо отсрочки по платежам участники спецоперации смогут расторгнуть договор аренды без применения штрафных санкций.

Воспользоваться мерами поддержки могут как физические лица, так и юридические не зависимо от того мобилизован человек или ушел на спецоперацию в качестве добровольца.

Отсрочка по платежам дается на период прохождения военной службы и три месяца после окончания.

Ранее мы рассказывали обо всех льготах для мобилизованных и других участников боевых действий в районе специальной военной операции, которые действуют в Екатеринбурге.

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