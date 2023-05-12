Летом на Среднем Урале проходят музыкальные, развлекательные, научные, семейные и креативные фестивали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область – крупный субъект Российской Федерации, он хорошо известен в стране. Екатеринбург занимает четвертое место в списке самых крупных городов страны. Неудивительно, что в регионе традиционно проходит большое количество в том числе культурных и развлекательных мероприятий, особенно в теплое время года. Мы расскажем, какие фестивали будут в Екатеринбурге и Свердловской области в конце весны и летом 2023 года.

Фестивали летом 2023 в Екатеринбурге и Свердловской области: полный список и даты

Май

С 1 мая по 31 сентября – Фестиваль уличного искусства «STENOGRAFFIA»

С 23 мая по 26 июня – VIII театральный фестиваль «Золотая Маска», показ в Екатеринбурге

27 мая – Этап чемпионата Урала по дрифту DWC - DRIFT WARS championship

Июнь

3 июня – Фестиваль развлечений «Art-пикник»

3 июня – Фестиваль сказок «Дикоросы»

3 июня – Фестиваль книги и чтения «Читай, Екатеринбург!»

С 3 по 4 июня – Фестиваль барбекю

С 8 по 10 июня – Музыкальный фестиваль Дениса Мацуева

С 10 по 11 июня – Музыкальный фестиваль «Кардиограмма»

15 июня по 30 сентября – Парк-фестиваль ландшафтного дизайна «Белый цветок»

17 июня – Музыкальный фестиваль «EverJazz: Сосны. Лето. Джаз» на базе Иволга

С 20 по 30 июня – Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда plays»

23 июня –музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки» Ural Music Night

С 17 июня по 30 июля – Фестиваль «Sandarina»

С 30 июня по 2 июля – Музыкальный фестиваль «Безумные дни»

Июль

1 июля – Уральский фестиваль сплава «Чусовая России»

1 июля – «МЕХАНИКА OPEN-AIR FESTIVAL 2022»

С 5 по 9 июля – Семейный йога-фестиваль «Планета любви»

2 июля – Фестиваль уличного спорта «RCC Extreme»

5-9 июля – Фестиваль мастеров «Иван-да-Марья»

8 июля – Фестиваль колокольных звонов «Каменск-Уральский – колокольная столица»

С 13 по 16 июля – Музыкальный фестиваль «УЛЕТАЙ»

Август

Август – фестиваль творчества «Лето на заводе»

Август – Международный фестиваль фейерверков

5 августа – Международный джазовый фестиваль «Uralterrajazz»

5 августа – День чествования Невьянской наклонной башни

С 11 по 13 августа – Межрегиональная выставка-ярмарка «Ирбитская ярмарка»

12 августа – Фестиваль концертов на воде «ВИЗ.00»

С 12 по 21 августа – Ландшафтный Фестиваль «АТМОФЕСТ»

С 25 по 26 августа – Фестиваль гик-культуры «ГикКон»

С 25 по 27 августа – Екатеринбургский международный книжный фестиваль «Красная строка».