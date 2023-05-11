Названа причина, по которой подростки жестоко избили 15-летнего сына участника СВО в Североуральске

Подросток нанес школьнику три удара: в висок, ухо и челюсть. Фото: предоставлено героиней публикации

Стали известны причины нападения на 15-летнего Михаила (имя изменено - Прим. Ред.) в Североуральске в День Победы. Как оказалось, подростки банально обознались. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Антон Шипулин.

- Выяснилось, что 17-летний Марат показал своему другу 14-летнему Сергею (имена изменены) фото некого парня, который якобы нехорошо отзывался о нем, - рассказывает Антон Шипулин на своей странице во «Вконтакте».

Спустя некоторое время Сергей встретил на улице Михаила, и подростку показалось, что это тот самый парень с фото.

Сергей принялся избивать школьника, а Марат — вместо того, чтобы разнять ребят, начал снимать все на камеру телефона.

По словам депутата, одного из юных дебоширов поставят на учет, так как его действия подпадают под статью 116 УК РФ «Побои, совершенные из хулиганских побуждений».

- На мать Сергея составили административный прокол за ненадлежащее воспитание ребенка. Марата уже поставили на учет, причем повторно. Парень уже отбывал наказание в детской колонии за кражу и разбой. Вышел меньше месяца назад. С мамой пострадавшего Миши я уже связался. Говорит, что парень дома, идет на поправку, - подытожил Антон Шипулин.

Скриншот переписок с угрозами. Фото: предоставлено героиней публикации

Напомним, что группа подростков напала на Михаила, когда он возвращался домой вместе со своей одноклассницей. Его оглушили ударом в висок, а затем несколько раз ударили по уху и челюсти. В итоге, врачи диагностировали сотрясение, разрыв барабанной перепонки слева, перелом ушного хряща.

Мама мальчика Елена намерена добиться наказания для обидчиков и обратилась в полицию, где уже проводят проверку.

- После необходимого обследования и оказания первой медицинской помощи, подросток находится дома под наблюдением. Личности подростков установлены, по данному факту полицией ОМВД Североуральска проводится проверка, - уточнили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ОМВД России по Североуральску.

После общественного резонанса обидчики школьника решили запугать его семью угрозами. Тревожные сообщения присылались с нескольких фейковых аккаунтов. В том числе, подростки пришли к дому семьи с предупреждением о «новой встрече», а также обещали вновь «выбить челюсть» Михаилу, если посты из групп о случившимся инциденте не будут удалены.

Ситуацию на личный контроль взяла глава Управления образования администрации Североуральска Ирина Ощепкова. Она звонила маме пострадавшего, а также сообщила о том, что в городе начались профилактические беседы со школьниками.

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