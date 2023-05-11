Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России «Мошенничество» в отношении неустановленных лиц, работающих на СвЖД. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в силовых структурах.

- По предварительным данным, начальник дирекции вокзалов Свердловской железной дороги Сергей Цапиков давал поручения подчиненным на поиск людей и заключение с ними фиктивных гражданско-правовых договоров на оказание услуг. На данный момент он не является фигурантом уголовного дела, - пояснил инсайдер.

По данным открытых источников, до работы в Свердловской области Сергей Цапиков работал начальником Приволжского железнодорожного агентства Приволжского филиала «Федеральной пассажирской компании».

В пресс-службе Свердловской железной дороги отметили, что он сотрудник не был задержан. - Начальник дирекции Сергей Анатольевич Цапиков исполняет свои должностные обязанности, никаких ограничений относительно него не применялось, - сообщили в СвЖД.