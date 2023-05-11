Размахивали корочкой атамана: в Екатеринбурге поймали банду вымогателей, терроризировавшую уральцев

При задержании вымогатели оказали сопротивление и пытались сбежать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД при силовой поддержке бойцов спецназа задержали банду вымогателей, терроризирующую местных жителей. По данным следствия, четверо мужчин требовали от людей, в основном наркозависимых, деньги, угрожая пистолетом и размахивая корочкой атамана.

- Угрожая огнестрельным оружием и шантажируя тем, что про «увлечения» пострадавших будет сообщено, куда следует, злоумышленники требовали платить дань. Одного из пострадавших с целью запугать подвели к окну на 21-м этаже дома и пообещали сбросить вниз, - рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. - Имеется оперативная информация, что при совершении преступлений «бригада» использовала удостоверение Есаула Союза казачьих формирований.

Фото: В.Н.Горелых

При обыске силовики изъяли у подозреваемых пистолет и корочку Наказного Атамана. Подлинность документа еще устанавливается.

При задержании они оказали сопротивление и пытались сбежать. Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО.

На четверку завели уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ - разбой. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

По данным Валерия Горелых, двое фигурантов дела ранее были судимы за причастность к грабежу, насильственным действиям сексуального характера и разбойному нападению. Один освободился 10 марта 2017 года, а его подельник из воспитательной колонии 20 мая 2016 года.

Силовики ищут пострадавших от вымогателей. Они могут обратиться в полицию по телефонам 8 343 297 55 27; 8 343 297 55 06.