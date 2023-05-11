«Мамке скажи, чтобы удалила посты»: подростку из Североуральска, которого избили в День Победы, угрожают расправой

В тот вечер парень шел домой вместе с одноклассницей. Фото: предоставлено героиней публикации

История с избиением 15-летнего мальчика бандой подростков получила продолжение. Ребенка покалечили в День Победы. Инцидент случился около 19:00 часов 9 Мая, школьник возвращался домой с одноклассницей, когда к нему начали цепляться незнакомые мальчишки.

По словам матери пострадавшего Михаила (имя изменено - Прим.Ред.), один из подростков ударил мальчика в висок, в челюсть и ухо. Второй – снимал происходящее на телефон. В больнице ребенку поставили ряд диагнозов: разрыв барабанной перепонки слева, перелом ушного хряща, а также сотрясение. Мама подростка намерена наказать обидчиков, и обратилась в полицию.

- После необходимого обследования и оказания первой медицинской помощи, подросток находится дома под наблюдением. Личности подростков установлены, по данному факту полицией ОМВД Североуральска проводится проверка, - уточнили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ОМВД России по Североуральску.

В настоящее время у мальчика проблемы со слухом. Фото: предоставлено героиней публикации

Мама пострадавшего мальчика уверяет, что сейчас опасается за безопасность своей семьи. Ведь после огласки, банда подростков начала угрожать ей в соцсетях.

- Угрозы могут поступать только от этих подростков, я сразу же позвонила сотруднику полиции, который оперативно отреагировал и пообещал с ними поговорить. Писали они нам долго, нашли наш дом, сфотографировали и прислали сообщение: «Твой домик? Мало тебе? Еще хочешь? Мы знаем, где ты живешь», - рассказывает «КП-Екатеринбург» мама Миши Елена (Имя изменено – Прим. Ред.).

скриншот переписки с угрозами. Фото: предоставлено героиней публикации

По ее словам, угрозы поступают в основном с фейковых аккаунтов. С «липовых» страниц приходили предупреждения, что если из местных групп посты о деянии банды не удалят, то пострадавшему парню вновь «выбьют челюсть». Также сыпались сообщения о вызове поговорить один на один.

скриншот переписки с угрозами. Фото: предоставлено героиней публикации

- Писали примерно пять или семь человек, мы успели сделать скриншоты сообщений. Как только я сообщила об угрозах, подростки стали их удалять, - уточняет мама пострадавшего мальчика.

Сейчас семья боится выходить из дома. Младшие дети не пошли на занятия, а дочь Елены пытались запугать на улице. Всего в семье шестеро детей. Муж Елены сейчас находится в зоне СВО.

Также в полиции сообщили, что судебно-медицинская экспертиза назначена на 11 мая, по ее результатам будет принято решение о привлечении к ответственности, как подростков, так и их родителей.

Кроме того, инцидентом заинтересовались в Управлении образования администрации Североуральска. По словам Елены, начальник Управления Ирина Ощепкова лично позвонила семье.

- Проведено совещание с директорами школ. Ведутся профилактические беседы с подростками во всех школах и учреждениях дополнительного образования. Работа, направленная на повышение занятости подростков в секциях, кружках, общественных мероприятиях, будет усилена. Глава Североуральского городского округа, Управление образования, школы и все субъекты системным профилактики правонарушений и безнадзорности принимают необходимые меры по разрешению ситуации, выявлению виновников и предотвращению подобных случаев в будущем, уточнили "КП-Екатеринбург" в Управлении образования администрации Североуральске.

Ирина Ощепкова взяла ситуацию на личный контроль. Кроме того, на связи с семьей находятся классный руководитель и директор школы.

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