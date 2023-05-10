Девочку отговорили писать заявление в полицию Фото: читатель «КП»

Ученик пятого класса одной из школ микрорайона Кольцово избил девятиклассницу. По словам пострадавшей девочки, мальчик «со справкой» напал на нее 5 мая при попытке взять мел из класса. В результате нападения школьница получила несколько синяков на ноге.

Старшеклассница утверждает, что «особенные» дети есть практически в каждом классе.

- Мне завуч давно объяснила, что школа бессильна. Если таких детей записывают к нам, то их должны взять. В моем классе тоже есть мальчик «со справкой», но он был буйным лишь в детстве, - объясняет Света (имя изменено – прим.ред).

В тот день учительница истории попросила Свету принести мел из другого кабинета. Школьница пошла вместе с подругой, но это не сильно помогло.

- Если бы я знала в какой именно класс мы идем, то отказалась бы. Как только мы зашли нас начали обзывать, материть. Этот мальчик подбежал ко мне, стал говорить разные гадости. Про меня, потом сказал: «У тебя мать в гробу будет лежать!». Я взяла его за руки и попыталась успокоить. Он принялся пинать меня. Так продолжалось пока подруга не прибежала с нашими мальчиками на помощь. Они оттащили его от меня, - рассказывает ученица девятого класса.

Вот такой синяк остался на бедре девочки Фото: читатель «КП»

По словам Светы, директор школы выставил ее виноватой в конфликте. А также отговорила писать заявление в полицию. Сейчас малолетний хулиган по-прежнему ходит на занятия. В департаменте образования города, куда ученица обратилась с жалобой, отказались комментировать ситуацию.

- Это был обычный школьный конфликт. Разбираться будут на уровне школы, и родителей, - пояснили в пресс-службе мэрии. На момент публикации получить комментарий в школе не удалось.

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