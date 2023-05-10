Жители Екатеринбурга помогают восстановить квартиру кубинца после пожара

Пожар вспыхнул в начале мая. Фото: группа "akademekb — Академический район Екатеринбурга" во "Вконтакте"

В Екатеринбурге из-за серьезного пожара пострадала семья кубинца. Напомним, ЧП случилось 5 мая в 15-этажном доме на Краснолесья, 99. В тот день пожар вспыхнул на 10-м этаже. Из-за возгорания спасателям пришлось эвакуировать около 50-ти человек. К счастью, обошлось без пострадавших.

Эпицентром пожара стал балкон. Как оказалось, эта квартира принадлежит выходцу с Кубы Армандо Гомесу и его супруге Наталии. Пара живет в Академическом уже более шести лет. Квартиру, в которой вспыхнул пожар, пара купила в ипотеку.

В Екатеринбурге уроженец Кубы прославился как профессиональный массажист. Семейная пара воспитывает двоих детей от первого брака Наталии: дочку 12-ти лет и 20-летнего сына.

Сейчас Армандо и Наталия вынуждены восстанавливать свое сгоревшее жилье. Помогать восстанавливать сгоревшую комнату и балкон чете Гомес помогают неравнодушные екатеринбуржцы. Ведь новость о сильном пожаре мигом облетела весь Академический.

- Точная причина пожара еще неизвестна, сотрудникам только предстоит провести дознание. Огонь перекинулся в комнату, балкон и комната выгорели полностью, у соседей сверху балкон тоже сильно пострадал. Дома была я и моя дочь, муж был на работе, сын на учебе, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Наталия Гомес.

Армандо Гомес стал известным массажистом в Академическом. Фото: Армандо Гомес во "Вконтакте"

Несмотря на ЧП в квартире, семья не уехала из дома. По словам Наталии, сгорела только одна комната из трех. Неравнодушные соседи уже организовали сбор финансовой помощи, а также предоставили вещи, которые необходимы семье.

- У нас осталось место для сна, еда у нас есть, да и в целом мы раздетыми полностью не остались. Конечно, жители Академического активно участвуют в восстановлении, переводят нам деньги, каждому из них безмерно благодарны, восстанавливать жилплощадь – трудно и дорого, - уточняет Наталия Гомес.

Сложность в ремонте заключается в том, что страховка не покрывает всех расходов, так как компенсируется ремонт внешних конструкций. Строители рассказали семье, что внутри со стен придется выскабливать бетон и вычищать копоть, но за свой счет.

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