Как празднуют День Победы в Медной столице Урала

Фото: УГМК

Медная столица Урала встречает 78-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Городские здания, в том числе заводская проходная АО «Уралэлектромедь», украшены георгиевскими лентами. На центральном проспекте города установлены 54-метровый билборд военной тематики и мультимедийный экран для трансляции основных мероприятий.

Фото: УГМК

В канун Дня победы в Верхней Пышме работники градообразующего предприятия Верхней Пышмы традиционно возложили цветы к Памятному знаку «Гильза», установленному в честь героического подвига заводчан, работавших в годы Великой Отечественной войны, а также к мемориальным доскам мастеру электролитного цеха Василию Данильченко и «военному» директору Пышминского медеэлектролитного завода Владимиру Хренову.

Фото: УГМК

В парке УГМК для верхнепышминцев и гостей города с 6 мая был организован показ художественных и документальных патриотических фильмов, видео с портретами фронтовиков-верхнепышминцев, а также фильмов-участников Международного кинофестиваля «Медный цветок» (г. Верхняя Пышма). А 7 мая на станцию «Верхняя Пышма» прибыл «Эшелон Победы».

Фото: УГМК

Зрители увидели историческую военную технику и станки довоенного и военного периода, установленные на открытых платформах. Можно было зайти внутрь, чтобы послушать экскурсоводов, посмотреть экспозиции о воинских и военно-санитарных перевозках, об эвакуации промышленных предприятий, а также сфотографироваться.

Фото: УГМК

Торжественные мероприятия 9 Мая начались в Верхней Пышме с общегородской акции памяти «Высечены в камне Героев имена» с возложением цветов к мемориалу погибшим воинам-верхнепышминцам. Великая Отечественная война – это не только трагические страницы нашей истории. Это и свидетельство беспримерного мужества, героизма, силы духа и самопожертвования, единения и сплоченности всего советского народа. Около 6 тысяч жителей города ушло на фронт. За подвиги и героизм 3444 из них были удостоены орденов и медалей. На мартирологе мемориала выгравированы имена 2 368 верхнепышминцев, погибших в боях.

Фото: УГМК

– Мы гордимся нашими земляками, ¬– подчеркнул глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин. – Жители нашего города традиционно в День победы выходят на митинг, чтобы отдать дань памяти подвигу наших предков. На празднование Дня победы в Верхнюю Пышму приезжает много гостей, чтобы посмотреть, в первую очередь, на торжественное шествие техники времен Великой Отечественной войны и принять участие в праздничных мероприятиях. Поздравляю всех с этим святым для каждого россиянина днем – Днем победы!

Фото: УГМК

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 667 металлургов, из них 281 человек не вернулся домой. В четь подвига фронтовиков-заводчан воздвигнут мемориал «Журавли». Сегодня у Вечного огня, зажжённого от медеплавильной печи в память о работниках «Уралэлектромеди», погибших в годы Великой Отечественной войны, встретили священный для каждого праздник – День победы – работники, ветераны, руководители предприятия и Уральской горно-металлургической компании, жители и гости города.

Фото: УГМК

– Уважаемые ветераны, труженики тыла, заводчане! Более трети рабочих Пышминского медеэлектролитного завода ушли на фронт, многие из них остались на полях сражений. Их места заняли женщины, дети, старики. Сегодня мы отдаем дань уважения военному поколению, нашим ветеранам и труженикам тыла. С праздником! С Днем победы! – обратился к присутствующим на митинге директор АО «Уралэлектромедь» Владимир Колотушкин.

Фото: УГМК

В Верхней Пышме существует традиция, созданная более 20 лет назад, благодаря которой множество семей города узнали судьбу своих родных, пропавших без вести в годы той страшной войны. Сегодня еще две семьи обрели бесценную судьбу своего героя. Одну из них – Арсентия Логинова, который погиб в 1945 году, вручили его дочери Галине Шерстобитовой, внучке Татьяне Борисовой – ведущему бухгалтеру АО «Уралэлектромедь», правнуку Дмитрию Полухину и праправнучкам Варваре и Наталье.

Фото: УГМК

Арсентий Логинов работал на Пышминском медеэлектролитном заводе с октября 1931 года. В августе 1941 года был направлен на фронт, служил ефрейтором-водителем 1 роты 35-го отдельного автотранспортного Прикарпатского полка 1-ой Гвардейской танковой Армии. За время службы проехал на своей машине 34000 километров пробега без капитального ремонта, не имея ни одной аварии. Проявил отвагу и мужество, за что в октябре 1943 года был награжден Медалью «За боевые заслуги». Арсентий Миронович исправно писал письма домой, но связь оборвалась в начале 1945 года – семья получила похоронку, затем письмо от командира с известием: подорвался на мине, но где захоронен, было неизвестно. В ходе архивной работы, по документам удалось установить следующее: Логинов Арсентий Миронович геройски погиб 20 января 1945 года в ходе Варшавско-Познанской операции, захоронен со всеми почестями в Польше.

«Судьбу» Павла Ильича Корешкова, павшего в 1941 году под Москвой, вручили его дочери Валентине Гоголевой и внучкам – ветеранам АО «Уралэлектромедь» Наталье Липатовой и Елене Туровской.

Фото: УГМК

Павел Ильич Корешков до войны работал электриком на Пышминском медеэлектролитном заводе. В августе 1941 года был призван на фронт и Павел Ильич, а через четыре месяца на него пришла похоронка, точное место захоронения было неизвестно. В ходе работы поисковиков и найденному медальону защитника Отечества удалось установить следующее: сержант 375 стрелковой дивизии Корешков Павел Ильич геройски погиб 20 декабря 1941 года в ходе Калининской наступательной операции, перезахоронен со всеми воинскими и духовными почестями 12 октября 2022 года в братской могиле советских воинов в деревне Колталово Тверской области.

Данью памяти и уважения к участникам Великой Отечественной войны, к тем, кто погиб, к тем, кто вернулся, но не дожил до сегодняшнего дня, стали для всех присутствующих Минута молчания и последовавшее за ней возложение цветов к Вечному огню мемориала.

Праздничная программа Дня победы в Верхней Пышме продолжилась «Вальсом Победы» перед Техническим университетом УГМК. Творческие коллективы студентов корпоративного вуза, работников «Уралэлектромеди», завода «Уральские локомотивы», учащихся школ и техникума «Юность» – почти 400 человек – танцевали и приглашали зрителей присоединиться к вальсу под звуки знакомых и любимых мелодий «Синий платочек», «В лесу прифронтовом», «Майский вальс», «Тучи в голубом», «Старый забытый вальсок» и др. Основные репетиции и подготовку участники этой красивой акции проводили на своих площадках с начала марта, а последние «шероховатости» уже устраняли на площади перед Техуниверситетом.

Фото: УГМК

Кульминацией праздника стало, безусловно, традиционное памятное шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК. Его открыли знаменные группы, которые пронесли Знамя Победы и Государственный Флаг Российской Федерации в сопровождении сводного военного оркестра Центрального военного округа.

– В Верхней Пышме чтят беспримерные подвиги земляков, – отметил Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. – Музей военной техники УГМК – уникальный центр, где бережно хранится боевая слава Урала. А праздничный парад дает нам особую возможность воссоздать историю Победы, рассказать о ней детям и внукам, низко поклониться фронтовикам и труженикам тыла, поблагодарить наших дорогих ветеранов за великий подвиг, силу духа, любовь к жизни и любовь к Отечеству.

В этом году по Успенскому проспекту Верхней Пышмы проехали 33 единицы техники: средние танки Т-34, Т-28, самоходная установка СУ-100, грузовой автомобиль ГАЗ-ААА с 37-миллиметровой автоматической зенитной пушкой, автомобиль ЗИС-12 с прожекторной установкой, бронеавтомобиль БА-6, легкий танк Т-70, тяжелые танки КВ-1, ИС-2, ИС-3, Т-35 и другие боевые машины.

Шествие военной техники в Верхней Пышме невозможно представить без легендарной «тридцатьчетверки». Благодаря своим эксплуатационным и боевым характеристикам, а также возможности массового производства, Т-34 стал основным средним танком Красной Армии в Великой Отечественной войне и по праву называется «танком Победы».

Не менее зрелищной частью праздника стало выступление пилотажной группы «Русь». Летчики продемонстрировали порядка десяти фигур высшего пилотажа.

9 Мая 2023 года в Верхней Пышме завершится традиционным включением городского фонтана и праздничным салютом.