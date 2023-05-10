День Победы в 2023 году выдался на Среднем Урале прохладным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Короткая рабочая неделя после майских праздников не принесет изменений в погоду, которая установилась в прошедшие выходные. Температура воздуха будет стабильно прохладной, дождей и гроз также не ожидается.

- 10 мая в большинстве районов Свердловской области и Южного Урала ожидается преобладание сухой погоды с ночными заморозками и невысокой температурой днем 10-15 градусов. До середины мая большого потепления не ожидается: 11-15 мая температура воздуха ночью от 0 до +5, днем от +12 до +17, в отдельные дни небольшой кратковременный дождь – сообщает главный синоптик Уральского отделения гидрометцентра РФ Галина Шепоренко.

Екатеринбургский метеоролог Алексей Пулин добавляет, что 10 мая в южной половине региона вновь будут ночные заморозки, более теплый воздух поступил в северные районы.

- Днем тепло сместится южнее, охватив большую часть региона. Дневные температуры по области уже будут близки к климатической норме. С отходом тепла к югу области на север региона вновь начнет распространяться холодная воздушная масса. На холодном фронте по северу области пройдут умеренные дожди (до 2-5 мм). Атмосферный фронт достигнет южных районов области утром 11 мая. При этом осадки на фронте сойдут на нет: скажется усиление над Уралом арктического антициклона, - пояснил специалист.

Прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области на 10, 11, 12, 13, 14 мая 2023 года

Прогноз погоды в Свердловской области 10 мая предполагает, что днем в регионе будет от +13 до +18 градусов по Цельсию. Погода в Екатеринбурге 10 мая 2023 года будет следующей: переменная облачность, днем от +16 до +18 градусов по Цельсию, без дождей. Погода в Екатеринбурге 11 мая 2023 года ночью будет до +4, днем – до +15 градусов. 12 мая в Екатеринбурге температура воздуха ночью составит также до +4 градусов, днем – до +14 градусов по Цельсию. В субботу 13 мая в Екатеринбурге ночные температуры составят от +4 до +5 градусов, дневные – до +16 градусов. Погода на выходные 14 мая 2023 года в Екатеринбурге ночью составит до +6 градусов, днем – до +18 градусов.

Всю неделю погода будет облачно с прояснениями, без дождей, гроз и сильного ветра.