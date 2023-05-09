Дайверы из Екатеринбурга провели акцию «Бессмертный полк» под водой

Акция прошла на карьере Лазурный Фото: Елена Малафеева

Пусть шествие «Бессмертного полка» в Екатеринбурге и отменили, уральцы все равно нашли способ, как ярко вспомнить о подвиге своих дедушек и бабушек. Кто-то разместил портреты героев своей семьи на окнах квартир, кто-то на своих машинах. Кто-то надел футболку с портретом и гуляет в ней по городу. А на карьере Лазурный, например, дайверы устроили «Бессмертный полк» под водой.

Дайверы проплыли колонной с портретами родственников - участников войны Фото: Елена Малафеева

- Дайверы проплыли колонной с портретами родственников - участников войны, - рассказывают организаторы акции из уральского дайвинг центра ТРИТОН. - Для участия подводников, у которых не оказалось фотографий родных, были подготовлены портреты известных боевых пловцов Великой Отечественной войны.

Всего в погружении участвовали десять человек. На пути маршрута под водой у них были декоративный указательный столб с табличками-направлениями на города, затопленные самолет и железнодорожный вагон. Погружались дайверы на глубину до 26 метров. Заплыв длился 56 минут.