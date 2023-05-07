Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели девочки на самодельных качелях

Инцидент произошел во дворе общежития в Верхней Туре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело после смерти девочки по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по Свердловской области.

Напомним, в Верхней Туре, 5 мая, восьмилетняя школьница удушилась на самодельных качелях. Местные жители сообщали, что школьница качалась на ней вместе со сверстницей. После несчастного случая вторая девочка обратилась за помощью к взрослым.

- Две девочки качались на качелях. Когда одна из них сильно перекрутилась, то ей веревками передавило шею, - пояснила жительница Верхней Туры.

Пострадавшую девочку экстренно увезли в больницу, где ее пытались спасти медики. После трагедии, произошедшей во дворе, СК и полицейские проводят экспертизы, а также допрашивают свидетелей.

- Инспекторы ПДН выясняют условия, в которых воспитывалась девочка. Предварительно, это происшествие имеет признаки несчастного случая. Несовершеннолетняя знакомая девочки после ЧП позвала на помощь взрослых, - сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Также после гибели девочки прокуратура Кушвы организовала проверку. По данным ведомства, девочка каталась во дворе общежития.

- Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Устанавливается, в чьем ведении находится участок, на котором была расположена самодельная качель. Прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законов об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, - сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области. Ранее в Екатеринбурге умерла госпитализированная из детсада 4-летняя девочка. Девочка по неосторожности получила смертельную травму на горке. Малышка застряла между ограждением

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