Трагедия произошла рядом с пожарной частью
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Верхней Туре 8-летняя девочка удушилась на самодельных качелях. Как рассказали «КП-Екатеринбург» местные жители, трагедия произошла 5 мая на улице Карла Либкнехта, вблизи местной пожарной части.
- Две девочки пошли качаться на качелях. Когда одна из них сильно перекрутилась, то ей веревками передавило шею, - пояснила жительница одного из самых маленьких городов Среднего Урала.
По данным «КП-Екатеринбург», подруга девочки не смогла самостоятельно освободить пострадавшую и побежала звать на помощь. Проходящая мимо женщина по имени вызвала скорую и пыталась оказать первую помощь. Школьницу доставили в больницу, но через несколько минут она скончалась.
- Пожарные долго ее откачивали. Потом на скорой увезли в Красноуральск, там она и умерла, - добавила собеседница.
На момент публикации связаться с очевидицей не удалось. В СУ СКР по Свердловской области пообещали прокомментировать инцидент позже.
Напомним, что в конце января в Екатеринбурге воспитанница детского сада удушилась на горке. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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