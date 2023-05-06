Трагедия произошла рядом с пожарной частью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Туре 8-летняя девочка удушилась на самодельных качелях. Как рассказали «КП-Екатеринбург» местные жители, трагедия произошла 5 мая на улице Карла Либкнехта, вблизи местной пожарной части.

- Две девочки пошли качаться на качелях. Когда одна из них сильно перекрутилась, то ей веревками передавило шею, - пояснила жительница одного из самых маленьких городов Среднего Урала.

По данным «КП-Екатеринбург», подруга девочки не смогла самостоятельно освободить пострадавшую и побежала звать на помощь. Проходящая мимо женщина по имени вызвала скорую и пыталась оказать первую помощь. Школьницу доставили в больницу, но через несколько минут она скончалась.

- Пожарные долго ее откачивали. Потом на скорой увезли в Красноуральск, там она и умерла, - добавила собеседница.

На момент публикации связаться с очевидицей не удалось. В СУ СКР по Свердловской области пообещали прокомментировать инцидент позже.

Напомним, что в конце января в Екатеринбурге воспитанница детского сада удушилась на горке. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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