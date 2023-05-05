Как зарегистрироваться на финансовом форуме «Финмаркет» в Екатеринбурге и какие мероприятия посетить

На форум приедут ведущие российские эксперты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители бизнес-сообщества организовали в Екатеринбурге Всероссийский финансовый форум «Финмаркет». Он пройдет 16 и 17 мая, посетить мероприятие планируют известные российские специалисты в сфере финансов, бизнеса и власти.

Что входит во Всероссийский финансовый форум «Финмаркет»

Мультиформатный форум включает в себя доклады ведущих аналитиков, круглые столы и инструментарии, прямые эфиры с экспертами, ярмарка участников финансового рынка, кафе финансовой грамотности и игра «Уральский финансист».

Форум организован для самозанятых, предпринимателей и всех тех, кто интересуется сферой управления деньгами.

Участники узнают, чем цифровая валюта отличается от криптовалюты, как вести бизнес в цифровом мире, как работать с новыми инструментами для привлечения денег, где найти инвесторов.

В первый день форум «Финмаркет» пройдет на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» (бул. ЭКСПО, д. 2а), второй – на площадке ДОМНЫ (ул. Вайнера, д. 16).

Форум «Финмаркет» в Екатеринбурге в 2023 году: программа

16 мая в 10:00 – открытие форума

16 мая с 10:15 – Новая экономика России. Спираль развития 1993-2023. Тренды. Прорывы. – от первого министра экономики в истории новой России Алексея Нечаева

16 мая с 11:00 до 11:30 – Экономика и финансы. Новые неизвестные гипотезы и заблуждения – от замглавного редактора телеканала РБК Даниила Бабича

16 мая с 11:30 до 12:00 – Цифровая валюта: перспективы и последствия для бизнеса – от аналитика Игоря Нагаева

16 мая с 12:00 до 13:00 – планерное заседание «Цифровизация финансов: к чему готовиться предпринимателям?»

16 мая с 13:45 до 14:30 – инструментарий «Снижение финансовых рисков для бизнеса»

16 мая с 14:30 до 15:50 – инструментарий «Где бизнесу взять деньги»

16 мая с 15:50 до 16:30 – инструментарий «Недвижимость для бизнеса: как вбырать и где найти финансы»

16 мая с 16:30 до 17:10 – инструментарий «Кому доверить свои деньги: инвестиционные платформы, биржа, брокеры»

17 мая в 10:10 – инструментарий «Экосистемы и финансовые сервисы для бизнеса»

17 мая в 10:10 – виды господдержки (гранты, льготное кредитование) в 2023 году в сфере сельского хозяйства

17 мая в 10:30 – гранты молодым и социальным предпринимателям

17 мая в 10:30 – круглый стол «Лизинг»

17 мая в 10:50 – грантовые меры господдержки на примере Фонда содействия инновациям

17 мая в 11:10 – социальный контракт как эффективная мера господдержки для инициативных граждан

17 мая с 12:30 до 13:20 – Кафе финансовой грамотности: Топ-5 ошибок финансового поведения (управления финансами, защита капитала, принципы создания инвестиционного портфеля)

17 мая с 12:30 до 13:20 – круглый стол «Расширение возможностей инвестиционных платформ в России в 2023 году»

17 мая с 13:20 до 14:10 – Кафе финансовой грамотности: Умная девушка становится богатой

17 мая с 14:30 до 16:30 – игра «Уральский финансист»

Форум «Финмаркет» в Екатеринбурге в 2023 году: как зарегистрироваться

Участие в форуме бесплатное, предварительно нужно заполнить анкету на сайте мероприятия.

Форум «Финмаркет» в Екатеринбурге в 2023 году: как добраться до площадки

Шаттлы от станции метро «Ботаническая» до МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» будут курсировать: 1 трансфер с 08:30 до 11:00 каждые 15 минут с 11:00 до 17:00 каждые 30 минут ОТ: г. Екатеринбург, ст. м Ботаническая ДО: г. Екатеринбург, Экспо бульвар, 2, МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 2 трансфер с 17:00 до 18:30 каждые 15 минут последний шаттл отправляется от ЭКСПО в 18:30 ОТ: г. Екатеринбург, Экспо бульвар, 2, МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО ДО: г. Екатеринбург, ст. м Ботаническая

Из других городов Свердловской области также буду организованы поездки. Предварительно можно позвонить кураторам во всех городах региона по телефонам, указанным на сайте мероприятия.