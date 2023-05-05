Тренера по боксу убили вечером 22 апреля Фото: соцсети

В Серове задержали убийцу 63-летнего Александра Мурзина, пропавшего в конце апреля. Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, уральца зарезал собутыльник. После этого 66-летний душегуб несколько раз уронил на голову Александра 30-килограмовую гирю.

- С целью сокрытия совершенного преступления обвиняемый ножом отчленил голову потерпевшему и выбросил ее в уличный контейнер для сбора мусора, - отметили в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК «Убийство», мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Он уже дал признательные показания.

По словам пресс-секретаря областного Главка полиции Валерия Горелых, задержанный является кандидатом в мастера спорта по боксу. Он сам сообщил о трупе в своей квартире, но долгое время придумывал себе алиби.

- Когда над жертвой убийства осуществлялось расчленение, весь этот процесс был по чистой случайности записан на диктофон в телефоне, в том числе тот момент, когда фигурант пилил голову, когда его тошнило и так далее, - добавил полковник Горелых. - По одной из отрабатываемых оперуполномоченными и следователями версий, на основе показаний подозреваемого, ЧП могло произойти по причине того, что в момент передозировки алкоголем одному из участников фуршета померещилось неподобающее поведение по отношению к себе со стороны приятеля, на что и последовала неадекватная, жестокая реакция.

Напомним, что вечером 3 мая у железнодорожного вокзала Екатеринбурга застрелили 42-летнего уроженца Удмуртии. На месте преступления был задержан 50-летний Владимир Власов. Друзья убитого рассказали об убитом Николае и предполагаемой версии конфликта двух мужчин.

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