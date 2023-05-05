Задержалась на улице и не вернулась: раскрыты подробности пропажи девятилетней девочки в Екатеринбурге

Девочка пропала вечером 4 мая в Железнодорожном районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Железнодорожном районе пропала девятилетняя девочка. Она не вернулась домой вечером 4 мая.

- Она учится во вторую смену. В день пропажи после школы она решила погулять. В 19:00 младший ребенок семьи пришел домой, а она нет – решила еще задержаться на улице и не вернулась, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «ЛизаАлерт». - Раньше она уже терялась – заблудилась недалеко от дома, но ее быстро нашли, сидела на скамейке. Сейчас очень нужны свидетельства неравнодушных людей.

По словам волонтеров, семья девочки не стоит на учете. Утром 5 мая родители девочки написали заявление о пропаже дочери в полиции.

Приметы девочки: рост 135-140 см, худощавого телосложения, смуглая кожа, волосы черные до пояса, глаза карие.

На момент пропажи она была одета в белую рубашку, темно-синюю юбку, синюю кофту джинсовую с красными рукавами и черные туфли. С собой у нее был розовый рюкзак.

- Сотрудники проводит мероприятия по розыску несовершеннолетней и просят всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о ее местонахождении, сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-11 (дежурная часть отдела полиции № 11) или 02 (102 по мобильному), - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Если вы знаете, где может находиться девочка, вы также можете сообщить в поисковый отряд на горячую линию или в полицию по телефону 8(343)356-42-11.