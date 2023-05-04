«Улыбался, несмотря на болезнь»: в Нижнем Тагиле умер полугодовалый малыш, которому врачи не смогли поставить верный диагноз

Мама с малышом ходила к врачу 21 февраля. Фото: Алексей Булатов / предоставила Екатерина Фуражкова

Врачи убеждали молодую маму, что подскочившая до 38 градусов температура связана с прорезающимися у малыша зубками. Однако 23 февраля 2023 Матвей скончался.

Екатерина уверена: врачи не разглядели у малыша серьезное заболевание. Она намерена наказать виновных в смерти своего первого и единственного ребенка. О том, в чем именно Екатерина Фуражкова винит врачей, она рассказала «КП-Екатеринбург».

«НАЧАЛ КАШЛЯТЬ НА ВТОРОЙ НЕДЕЛЕ ЖИЗНИ»

Матвей родился 24 июля 2022 года. Екатерина растила его одна, к счастью, в этом помогали родные и близкие.

Мальчик был «торопыжкой», он появился на свет на 33-й неделе беременности его мамы.

- После рождения своего мальчика, я даже налюбоваться им не успела. Матвея после его рождения на два дня забрали в реанимацию перинатального центра, а затем в детскую городскую больницу, - вспоминает Екатерина.

По словам мамы, у мальчика подозревали бронхит. Фото: предоставила Екатерина Фуражкова

При этом у мальчика была только недоношенность, других патологий врачи не выявили, уверяет Екатерина. В целом Матвей развивался как обычный мальчик: проходил все плановые обследования и набирал вес.

– На второй неделе жизни у него начался кашель. Врачи выписывали ингаляции, таблетки. Кашель то стихал, то усиливался. Заподозрили бронхит, - рассказывает Екатерина Фуражкова.

Зимой нынешнего года маму и малыша ждала еще одна реабилитация по недоношенности. Но у ребенка вновь начался сильный кашель. Продолжать реабилитацию в отделении стало невозможно, так как врачи опасались распространения инфекции.

В итоге 3 января Екатерину и Матвея перевели на домашний стационар. 6 января педиатр заподозрила у мальчика обструктивный бронхит. После этого врач отправила маму и малыша на скорой в детскую городскую больницу. Там у мальчика заподозрили сальмонеллез. Правда, впоследствии этот диагноз не подтвердился.

- В инфекционном отделении мы пролежали с сыном неделю. Так как подтвердилась кишечная палочка. Но ни рвоты, ни диареи не было. При этом был сильный и продолжительный кашель. Назначили курс антибиотиков и ингаляции, - продолжает Екатерина. – За два дня у сына поднялась температура до 38 градусов. Врачи сказали, что это следствие прорезывания зубов.

«НЕ ДОЖИЛ ДНЯ ДО 7 МЕСЯЦЕВ»

После того как температура спала, Екатерину и Матвея выписали. Лечение продолжилось на дому – под наблюдением участкового терапевта. Плановый прием состоялся 21 февраля в отделении на улице Балакинской. В тот период малыша снова начал мучить кашель, который то затихал, то усиливался.

- Мой мальчик, несмотря на болезнь, постоянно улыбался. Днем у него не было ни насморка, ни температуры, но ночью кашель усиливался. Вечером 22 февраля я как обычно покормила сына и уложила спать. Ночью подходила к малышу, чтобы покормить, - вспоминает девушка.

По словам мамы, она не слышала, чтобы ее сын ночью плакал.

- Рано утром, я подошла к кроватке. Сын был уже холодный. Я звонила в скорую и ждала их около получаса. Меня трясло от страха, я сразу же сказала родным о том, что Матвей умер. Скорая зафиксировала смерть сына. Матвей не дожил одного дня до семи месяцев, - рассказала Екатерина.

НЕ ПЛАКАЛ ИЗ-ЗА ОСТРОГО ЛАРИНГИТА

От врачей Екатерина узнала, что ребенок не плакал из-за острой стадии ларингита. Однако этот диагноз медики, по словам мамы мальчика, поставили лишь после смерти малыша.

Как уверяет мама, в день трагедии ребенок не плакал. Фото: предоставила Екатерина Фуражкова

По словам Екатерины, после произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следователи провели экспертизу (есть в распоряжении редакции. – Прим. Ред.). Из нее следует, что смерть Матвея наступила в результате «острого обструктивного ларингита, осложнившегося механической асфиксией от отека гортани».

Мама обратилась за помощью к юристу Юлии Липинской, которая считает, что в произошедшем есть вина врачей.

- Ребенок был на приеме в больнице 21 февраля, но их с мамой отправили домой. В настоящий момент нами были направлены запросы в Росздравнадзор, Минздрав, а также в страховую компанию, - сообщила Юлия Липинская.

Екатерина Фуражкова уверяет, что никаких извинений от медицинских учреждений она не получила. Мама мальчика собирается добиться наказания для врачей больницы, которые не смогли поставить ее сыну верный диагноз. Ведь во время нахождения в больнице его лечили только от кишечной инфекции. Также Екатерина намерена добиться компенсации морального вреда.

В пресс-службе Следственного комитета от комментариев по данной теме отказались.

«КП-Екатеринбург» направила письменный запрос в Минздрав Свердловской области с просьбой прокомментировать ситуацию и объяснить, есть ли в произошедшем вина врачей.

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