Каждый ветеран мог услышать легендарную песню «День Победы». Фото: пресс-служба Росгвардии по Свердловской области

В Екатеринбурге росгвардейцы в канун 9 мая провели парад около дома ветеранов. Во время патриотической акции силовики отдельного батальона охраны поздравляли фронтовиков Великой Отечественной войны.

Каждый ветеран мог услышать легендарную песню «День Победы» в исполнении вокалиста ансамбля песни и пляски Уральского округа войск национальной гвардии, после чего военнослужащие прошли торжественным маршем.

Силовики поздравили фронтовиков Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба Росгвардии по Свердловской области

- Среди тех, кто получил поздравления, старшина в отставке, 96-летний Павел Васильевич Коновалов. На фронт он попал в августе 1943 года. Освобождал Польшу, победу встретил в городе Брислау. После войны служил в Австрии и Венгрии, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Помимо него поздравления получил труженик тыла Вениамин Иванович Гилев, который встретил в войну в 14-летнем возрасте.

Военнослужащие прошли торжественным маршем перед домами. Фото: пресс-служба Росгвардии по Свердловской области

Кроме того парад провели около домов 91-летней Сании Мухаматнуровны Хасановой, которая после Великой Отечественной пришла на службу во вневедомственную охрану,

Также торжественный марш прошел у труженицы тыла Гетты Георгиевны Кузнецовой, она застала войну ребенком. Наравне со взрослыми девочке приходилось работать в полях, помогать выращивать хлеб.