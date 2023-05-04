Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко рассказал, как президент ФК «Урал» спас его от толпы бандитов

Григорий Иванов разобрался с бандитами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роман Павлюченко рассказал, как избежал разборок с бандитами в Екатеринбурге. Ему в этом помог президент ФК «Урал» Григорий Иванов.

Речь идет о дорожном конфликте, который случился еще 2016 года. Все начиналось как обычный дорожный скандал: водитель ВАЗа не уступил дорогу водителю белого Porsche с красивыми номерами. Оказалось, что за рулем Porsche находился известный российский футболист, экс-игрок сборной России Роман Павлюченко. Между водителями завязалась перепалка.

Правда, до масштабной драки тогда не дошло, водители в основном толкались. Однако после этого Романа Павлюченко стали преследовать.

Но подробности этой истории спортсмен поведал только 3 мая 2023 года в ходе программы «Ну, так нельзя, ###» на видеохостинге YouTube.

- У меня была такая история. В Екатеринбурге я подрался на улице, мы не поделили дорогу. Тот человек, с которым мы подрались, был такой блатной, весь из себя крутой. Оказалось, что он местный бандит, его все знают. Толпа приходила под мой подъезд, меня ждали, - вспоминает Роман Павлюченко.

Кстати, эту историю Павлюченко рассказывал лучшему бомбардиру в истории чемпионатов России Артему Дзюбе и бывшему главному тренеру сборной России Леониду Слуцкому. Именно они ведут это шоу на YouTube.

Как оказалось, из возможных проблем Павлюченко спас президент ФК «Урал» Григорий Иванов, который ввязался в конфликт.

- Этот человек, когда узнал о том, что местные бандиты ведут на меня охоту, всех нашел, встретился с ними и сказал: «Если пальцем вы тронете Ромку, я вас уничтожу», - рассказывает футболист.

Роман Павлюченко играл за ФК "Урал" Фото: Алексей БУЛАТОВ

По его словам, после такого разговора Григория Иванова с бандитами, все преследования и угрозы прекратились. Роман Павлюченко уточнил, что присвоил президенту «Урала» первое место в своем личном рейтинге людей, которые всегда помогут.

Стоит заметить, что в 2016 году, на вопросы журналистов об инциденте Роман отвечал уклончиво. Говорил, что дракой случившееся назвать можно с натяжкой: вышли из машин, потолкались чуть-чуть. Позднее в Сети поползли слухи, что со своим «оппонентом» Павлюченко встретился сам, но официальных комментариев он по этому поводу футболист не давал.