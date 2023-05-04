«Комсомолка» и «Народный фронт» собрали гуманитарную помощь для 300 мобилизованных уральцев

Военнослужащим отправят 300 посылок Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомольская правда» и «Народный фронт» с 17 апреля объявили сбор гуманитарной помощи для мобилизованных, находящихся в зоне СВО. За две недели в акции приняли участие больше ста человек. Желающие помочь приносили чай, сладости, а также необходимые для бойцов вещи.

Посылки для мобилизованных уральцев в этот раз стали праздничными, ведь весь сбор был посвящен Дню Победы. Неравнодушным горожанам удалось собрать такое количество гуманитарной помощи, что хватит на 300 подарочных наборов.

- Сегодня мы планируем собрать около 100 наборов. В них мы кладем газировку, чай, сахар, шоколад, конфеты, печенье, разные сухарики. Мы исходили из того, что у ребят в плане продуктов есть, в основном, все необходимое. Поэтому мы решили в честь праздника сделать посылки с простыми человеческими радостями, - рассказывает «КП-Екатеринбург» руководитель регионального исполкома Вадим Савин.

В коробки кладут сладости и детские письма Фото: Алексей БУЛАТОВ

Укладывать в небольшие коробки весь праздничный набор – целое искусство. Все в строгом порядке, чтобы до бойца дошла в идеальном состоянии. Завершающий штрих – георгиевская лента и детские письма с рисунками, теплыми словами и стихами.

Отправить все 300 наборов планируют либо 6, либо 7 мая. Тогда гуманитарный груз доедет до передовой прямо в День Победы.

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