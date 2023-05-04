В День Победы в Екатеринбурге можно увидеть танцевальный флешмоб, ретроавтомобили, посетить кинотеатр под открытым небом или концерт живой музыки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

День Победы – один из любимых праздников россиян. В этот день по всей стране проводятся массовые культурные и развлекательные мероприятия. В каждом крупном городе показываются военные парады. Екатеринбург не исключение. Но, заранее озадачившись, куда сходить на 9 Мая в Екатеринбурге, можно увидеть интересные события помимо парада Победы на площади 1905 года. Мы расскажем, как можно провести День Победы в Екатеринбурге в 2023 году.

День Победы в Екатеринбурге 9 Мая - 2023: программа мероприятий

Участие в Вахте памяти

Для тех, кто хочет отдать дань памяти и возложить цветы к памятнику, может ранним утром посетить торжественный ритуал «Память». Вахта памяти начнется в 8:00 на Широкореченском мемориале (ул. Ясная, д. 24, 25).

С 11:00 до 18:00 пройдут акции «Вспомним всех поименно» и «Мы рядом» на площади 1905 года.

Также в этот день можно поучаствовать в митинге. Он начнется в 10:00 на площади перед зданием ПАО «Уралхиммаш» (пер. Хибиногорский, д. 33) и продолжится концертом.

Отдать дань памяти танцуя

Опытные танцоры также по-своему могут отдать дань памяти участникам Великой Отечественной войны. С 12:00 до 12:30 на площади перед УрГЭУ (ул. 8 Марта, д. 62) состоится акция «Вальс Победы». Молодые люди проводили репетиции с апреля. 9 Мая они массово станцуют вальс под открытым небом.

Смотр парада в День Победы 9 мая 2023 года в Екатеринбурге

Подборка ярких мероприятий не может обойтись без парада Победы. Он начнется на площади 1905 года напротив мэрии (пр. Ленина, 24а) в 10:00. Перед трибунами пройдут парадные расчеты, военная техника, а завершится все полетом пилотируемой группы «Русь».

Также можно увидеть в реальном времени парад Победы в Москве. Трансляцию будут вести на экранах площади 1905 года с 12:00 до 14:00 по местному времени.

Посещение выставки

Любители стиля ретро и исторической техники могут посетить редкую выставку. С 11:30 до 14:00 на улице Пушкина расставят ретроавтомобили. Можно не только полюбоваться уникальными моделями, но и сделать яркие фотографии на фоне авто- и мототехники.

Также интересные снимки можно будет сделать на площадке Sound-парка парка Маяковского (ул. Мичурина, д. 230). В 12:00 здесь развернутся интерактивная выставка-реконструкция и военно-полевой лагерь. В 15:00 участники выставки угостятся на полевой кухне, а также могут смотреть военные фильмы.

Посещение концерта

Любители живой музыки и больших концертов развернутся по полной. Хотите – смотрите талантливых детей в Историческом сквере с 12:00 до 15:00, хотите – наслаждайтесь выступлением диксиленда Kickin’ jass orchestra, хотите - слушайте духовые композиции от оркестра «Созвездие». Два последних проходят на главной площади парка Маяковского (ул. Мичурина, д. 230) в 17:00 и 18:00.

На главной сцене парка Маяковского концерты будут идти весь день, с 12:30 до 21:30.

С 18:00 до 19:00 проходит главный праздничный концерт в честь Дня Победы у Акватории Городского пруда в Историческом сквере. Его организует фонд Святой Екатерины. На сцену выйдут Shaman, Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

Мероприятия с Октябрьской площади перенесли в ЦПКиО, где в течение дня выступят Русский народный оркестр под управлением Леонида Шкарупы, Екатерининский оркестр, хор «Доместик». Перед праздничным салютом на сцену выйдет группа «Земляне».

В 18:00 в МТС Live Холл (бул. ЭКСПО, д. 2а) стартует праздничный концерт оркестра штаба Центрального военного округа.

Прослушивание живых лекций

С 14:00 на площади 1905 года начнутся лекции от уральских ученых. В частности, слушатели узнают о жизни Свердловска в период Великой Отечественной войны.

Смотр фильмов в кинотеатре под открытым небом

После лекций на площади 1905 года откроется кинотеатр под открытым небом. Также военные фильмы будут крутить на площадке Sound-парка парка Маяковского (ул. Мичурина, д. 230). Атмосферу кинолент поддержит интерактивная выставка-реконструкция.

Смотр салюта на День Победы в Екатеринбурге 9 мая 2023 года

Те, кто решил провести День Победы на улице до позднего вечера, станет зрителем праздничного фейерверка. В 2023 году салют решили провести только на одной площадке – Акватории городского пруда. Мероприятие начнется в 22:30.