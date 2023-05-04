Карьера на заводе: как молодые кадры УАЗа растут и достигают высот

Лидер Молодежного совета предприятия и активист волонтерского движения Роман Дуванов. Фото: предоставлено пресс-службой РУСАЛ

Реальное производство, его заводы – важнейший двигатель российской экономики. Но эта роль сегодня требует серьезной работы по подготовке и развитию кадров – особенно молодежи.

Какие карьерные перспективы ожидают рабочую молодежь на Уральском алюминиевом заводе (УАЗ, входит в РУСАЛ)? Как выстроена система подготовки молодых сотрудников? Какой социальной жизнью сегодня живет завод?

Об этом рассказал специалист отдела развития и подготовки персонала завода, лидер Молодежного совета предприятия и активист волонтерского движения Роман Дуванов.

- Мой отец всю жизнь трудился на 9-м участке УАЗа, – вспоминает Роман. – В старших классах, когда думал о будущем, я отмечал и запоминал: завод – это стабильность, достойная зарплата, социальные гарантии. Возможность карьерного роста. И это не просто слова: отец рассказывал, как многие руководители выросли из рядовых рабочих.

После окончания Каменск-Уральского политехнического колледжа по специальности «Технология машиностроения» и службы в армии Роман вернулся в родной город. Именно здесь он видел перспективы для жизни, учебы и карьеры.

С РАБОЧЕЙ СТУПЕНИ

На УАЗе Роман Дуванов начал работать на участке № 11 в отделении выпарки. Вел контроль технологических процессов выпаривания маточных растворов.

При этом он получил возможности профессионального роста, которые РУСАЛ дает своим молодым специалистам: обучение, стажировки и программы развития.

Так, программа «БС 250» позволила молодому работнику пройти стажировки в семи отделах завода – от планирования и учета тепловой энергии до развития и подготовки персонала. Параллельно с работой учился в УрГЭУ.

- Стажируясь, понял: мне по душе работа с людьми, – подчеркнул Роман. – И принял предложение отдела развития и подготовки персонала перейти к ним, чтобы помогать другим молодым специалистам прокачать себя в профессиональном и личностном плане. РУСАЛ и наше предприятие дают неограниченные возможности к развитию.

ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ СОТРУДНИКОВ - ЭТО СИСТЕМА

Действительно: и подготовка, и развитие сотрудников на предприятиях РУСАл – это выстроенная система, старт которой дал еще основатель компании Олег Дерипаска. У нее три уровня.

Все начинается со школы.

У УАЗа8 подшефных школ, и их учащиеся вовлечены в целый комплекс мероприятий: профориентационный лагерь (80% процентов участников поступают на технические специальности); ежегодный «РУСАЛ Фестиваль Наука» (охватывает около 4000 каменских школьников); проект «РУСАЛ – школам России» (дистанционное обучение, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ); олимпиада РУСАЛа «13 элемент. Alхимия будущего» (победители получают баллы для поступления в партнерские вузы).

Второй уровень работы – это средние профессиональные учебные заведения.

Подготовка, и развитие сотрудников на предприятиях РУСАЛа – это выстроенная система. Фото: предоставлено пресс-службой РУСАЛ

Компания выступает отраслевым партнером федерального проекта «Профессионалитет» в трех городах Свердловской области. РУСАЛ создает образовательно-производственные центры, обновляет лаборатории, учебные мастерские, осуществляет адаптацию учебных программ к нуждам современного металлургического производства, выплачивает корпоративные стипендии студентам. С 2022 года на эти цели компания направила 105 млн рублей.

РУСАЛ активно сотрудничает с Каменск-Уральским политехническим колледжем, краснотурьинскими индустриальным колледжем и политехникумом, а также с Североуральским политехникумом. Ожидается, что первые выпускники программы придут на УАЗ уже в следующем 2024 году.

И третий уровень: работа с вузом - филиалом Уральского федерального университета (УрФУ) в Каменске-Уральском. В 2022 году РУСАЛ вложил более 2 млн рублей в установку и покупку нового оборудования в лаборатории электроники и микропроцессорной техники.

Отдельно отметим программу повышения квалификации действующих сотрудников УАЗа. По трехсторонним договорам компания компенсирует 70% затрат уазовцев, состоящих в кадровом резерве, на получение высшего образования.

ДОЛОЙ СТЕРЕОТИПЫ О ЗАВОДАХ!

Одной из главных тем на многих площадках страны является нехватка кадров, особенно молодых. В Свердловской области об этом говорят и губернатор, и региональный Союз промышленников и предпринимателей, и руководство УАЗа.

По данным на 1 апреля 2023 года, потребность в кадрах для промышленности региона составляла около 15 тысяч человек.

Правда, на самом УАЗе острого дефицита кадров сегодня нет – по состоянию на середину апреля были открыты лишь 50 вакансий. Но – наблюдается тенденция прихода на завод сотрудников среднего возраста.

По мнению молодежного лидера УАЗа, дефицит молодежи –во многом следствие недостаточной профориентационной работы в прошлые годы и смещения приоритетов в подготовке кадров.

- В 2000-х годах были популярны юристы и экономисты, в 2010-х – блогеры, менеджеры SMM, дизайнеры, сейчас – IT-специалисты», – говорит Роман Дуванов. – Произошел, на мой взгляд, не вполне обоснованный «перекос» в приоритетах.

При этом– производство меняется, модернизируется – и работа, скажем, инженеров, металлургов - сегодня становится уже другой. Не менее интересной и технологичной, чем в IT. Да и айтишники на производстве тоже очень нужны.

Действительно, из технологичных цехов современного производства уходит старинный ручной труд, и нынешние рабочие профессии сегодня близки к базовому инженерному уровню.

Например, работа на станке с ЧПУ предполагает умение программировать и знание основ 3D-моделирования и т.д. Сегодня таких специалистов готовит для УАЗа Каменск-Уральский политехнический колледж.

Работа по популяризации современных рабочих специальностей сегодня возобновилась, но разрушение стереотипов, несмотря на большие изменения на промышленных предприятиях, происходит медленно.

АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ: НЕ ТОЛЬКО РАБОТА

Жизнь работников УАЗа опровергает стереотип об инфантильности молодежи. Эта жизнь совсем не ограничивается участком или цехом.

Хорошим примером здесь может служить работа Молодежного совета завода, в состав которого входит 36 человек (7% от всей молодежи завода).

- Мы хотим, чтобы наш Совет был своего рода «движком» социальной жизни завода и его развивающих программы, - говорит Роман, -Чтобы объединял наших молодых ребят с активной жизненной позицией, вовлекал их в наши социальные и развивающие программы.

И это получается. Молодежный совет Совет постоянно организует конкурсы, семинары, мастер-классы, волонтерские акции, спортивные мероприятия – в которых активно участвует молодежь завода.

Совет помог провести Спартакиаду для заводчан по 12 видам спорта. Реализовал проект «Марафест», где работники УАЗа поддерживают зооприюты в Каменске-Уральском. Молодежка является шефами таких организаций, как школа с интернатом №27 и школа №14.

Только в 2022 году Совет организовал или выступил соорганизатором 134 мероприятий. В среднем – это почти 3 мероприятия в неделю!

Система ранней профориентации и подготовки кадров, созданная алюминщиками, помогает подрастающему поколению увидеть свой «путь в металлурги» - и осознать, какие качества и компетенции сделают их востребованными профессионалами.

А главное – ее участники на деле доказывают: карьерных и личных высот можно достичь в родном городе.