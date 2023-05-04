Надену майку «Ищу мужа»: как уральцы начнут знакомиться после ухода Tinder из России

Многие респонденты не видят проблемы в уходе Tinder из России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одно из самых популярных приложений для знакомств Tinder уходит из России. Оно перестанет действовать на территории РФ уже 30 июня 2023 года. Новость расстроила любителей «свайпать» фото и знакомиться через этот онлайн-сервис. Другие же уверены, что ничего плохого здесь нет, наоборот, люди теперь начнут знакомиться и общаться вживую.

«КП-Екатеринбург» спросила у жителей города, что они думают о скором уходе Tinder.

Большинство опрошенных оказались равнодушны к новости.

- Tinder уже был не предназначен для знакомств, там платформа слетела, и пару найти было невозможно. А если бы было возможно, я бы не встретила своего парня. С ним мы познакомились в баре. Поэтому я всем советую выходить на улицы, ходить в интересные места. Это очень круто! - убеждена одна из опрошенных екатеринбурженок.

Некоторые из опрошенных уральцев считают, что намного лучше знакомиться в реальной жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Tinder - очень странная вещь. Был и негативный опыт, и позитивный. Есть много «неадекватов», которые просили присылать интимные фото. Интересно иногда попереписываться, поднять себе самооценку. Но в целом ничего не вышло. А вообще очень здорово, когда люди не боятся подходить к понравившемуся человеку и прямо говорить об этом, - уверена еще одна наша собеседница.

Нашлись и те, кто верит в то, что любовь можно встретить где угодно, и когда угодно, в том числе и в интернете.

Нашлись и те, кому удалось найти любовь на Tinder Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я девушку нашел именно в Tinder. Скоро свадьбу сыграем. Все супер! - поделился счастливой новостью один из опрошенных уральцев.

- Я вот расстроилась, что нельзя будет пользоваться приложением. Мне вот удавалось находить очень хороших парней. Были миленькие свидания, мы понимали, что не подходим друг другу, но я не теряла надежду. Теперь буду искать ходить по улицам в майке «Ищу мужа», - посетовала екатеринбурженка.

Большинство респондентов спокойно отнеслись к уходу Tinder Фото: Алексей БУЛАТОВ

В целом уральцы уверены, что найти альтернативу уходящемум сервису не составит труда.

- Есть тот же Badoo. А еще много необычных групп «ВКонтакте» по интересам или же просто групп для знакомств, например, «Дайвинчик». Но мне лично захотелось вернуться к традиционным знакомствам в баре, - говорит одна из респонденток.

Кстати, по случаю скорого ухода Tinder из России, «КП-Екатеринбург» собрала подборку самых кринжовых случаев, которые произошли с уральцами после знакомств в популярном приложении.

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