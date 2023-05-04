Школьник жил с матерью Фото: читатель «КП»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 110 УК «Доведение до самоубийства несовершеннолетнего» по факту смерти 15-летнего Артема (имя изменено – прим.ред). Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Тело подростка обнаружили в Академическом районе утром 3 мая.

По данным «КП-Екатеринбург», около года назад школьник вместе с мамой переехал в столицу Среднего Урала из Сысерти. До этого его бывшие одноклассники стали замечать странности в поведении. Все это, по словам знакомых, сопровождалось пьянством.

В момент трагедии мама Артема находилась в квартире. Подросток жил в неполной семье, так как родители находятся в разводе.

- Говорил, что видит во мне клонов. Я вообще не понимал, что он пытается объяснить мне, - рассказал «КП-Екатеринбург» знакомый погибшего.

2 мая Артем вернулся домой после двухнедельного пребывания в одном из городских реабилитационных центров. Туда его отправила мать, но точные причины такого поступка пока неизвестны. Из рехаба подросток вернулся в синяках. Следователи рассматривают версию, что школьника избили перед выпиской.

В СУ СКР по Свердловской области не комментируют ситуацию.

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