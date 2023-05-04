На парад Победы в Екатеринбурге придется надеть куртки и взять с собой зонты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральцы, как и все россияне, ждут длинных праздничных выходных. В 2023 году страна отдыхает в честь Дня Победы с 6 по 9 мая включительно. Жаркая погода, установившаяся на Среднем Урале в первую майскую неделю, обнадежила жителей региона. Однако именно с праздничных выходных в области установится длительная холодная погода.

- Аномально теплая погода удержится в южных районах Свердловской области, Пермского края и на Южном Урале до 7 мая. В дальнейшем перемещение холодного фронта приведет к похолоданию на 7-10 градусов. В северных районах Свердловской области, Пермского края из-за присутствия атмосферного фронта, кратковременных дождей, кое-где с грозой и порывистым ветром погода не такая безмятежная и не такая теплая: в ближайшие дни ночью от +3 до +8 градусов, днем от +12 до +18 градусов, - сообщает главный метеоролог Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По прогнозам екатеринбургского синоптика Алексея Пулина, похолодание начнется раньше - с 5 мая. Когда через северные районы пройдет умеренный фронт, в регион начнет поступать холодный воздух.

- В результате дневная температура 5 мая на широте Серова и севернее нее ожидается на уровне +12..+14. Южнее тепло сохранится (+22..+27), особенно по югу и юго-востоку региона, - сообщает погоду на 5 мая в Свердловской области Алексей Пулин.

Прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области на 6, 7, 8, 9 мая 2023 года

6 мая 2023 года погода в Екатеринбурге еще будет удерживать тепло: ночью до +10, а днем – до +24 градуса по Цельсию. 7 мая 2023 года в Екатеринбург придут дожди, как и на всю южную территорию Свердловской области, но температура воздуха еще составит ночью до +13 градусов, а днем – до +25 градусов.

Но 8-9 мая, согласно предварительным данным, в Свердловской области ожидается прохладная погода. 8 мая в Екатеринбурге ночью будет +9, а днем воздух прогреется всего до +12 градусов. 9 мая погода в Свердловской области ожидается дождливой в южной половине региона. 9 мая погода в Екатеринбурге будет удручающей для зрителей на параде Победы: столбики термометра достигнут всего +13 градусов по Цельсию.