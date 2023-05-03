Водителю, задавившему восемь заводчан в закрытом уральском городе, запросили 5 лет в колонии

Материалы уголовного дела на механика были выделены в отдельное производство Фото: прокуратура Свердловской области

В Лесном 3 мая завершилось следствие по уголовному делу в отношении водителя и директора ООО «Нижнетуринское автотранспортное предприятие» по вине которых в ДТП погибли восемь человек и двое получили травмы.

Авария произошла 10 июня 2021 года. Неисправный «ПАЗ» с 50 пассажирами протаранил ворота местного комбината и наехал на людей.

- В утренние часы 10 июня 2021 года водитель из-за неработоспособного состояния рабочей и стояночной, а также вспомогательной тормозной системы автобуса, образовавшегося не одномоментно и имевшегося до дорожно-транспортного происшествия, допустил наезд на пешеходов, - рассказали в прокуратуре.

Водителя обвиняют в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Гособвинитель попросил суд назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

Директора обвиняют в выпуске технически неисправного транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 266 УК РФ) и в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Ему гособвинитель попросил назначить 6 лет 4 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с контролем за техническим состоянием транспортных средств и выпуском их в эксплуатацию, сроком на 3 года.

Материалы уголовного дела в отношении механика ООО «Нижнетуринское Туратрансагентство» были выделены в отдельное производство в связи с болезнью последнего.

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