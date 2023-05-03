Нашел зажигалку: на Урале шестилетний мальчик поджег Opel Astra

Мальчик убежал от папы с детской площадки и поджег машину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме в августе 2022 года в одном из дворов вспыхнул Opel Astra местной жительницы Анны. Когда пожарные потушили автомобиль, оказалось, что огонь повредил задний бампер, крышку багажника, датчики парктроника, освещение заднего номерного знака и блок фонарей. Специалисты выяснили, что машину подожгли.

Силовики стали искать поджигателя и просматривать камеры видеонаблюдения. На кадрах они увидели, как машину поджег… шестилетний мальчик! Ребенка доставили в полицию и опросили в присутствии мамы и психолога.

Мальчик рассказал, что во время прогулки с папой на площадке нашел зажигалку. Он решил исследовать находку и спрятался от отца за машиной, припаркованной во дворе. Затем он поджег бампер автомобиля, а когда тот загорелся, испугался и убежал обратно на площадку.

- Поняв, что совершил нехороший поступок, мальчик не стал рассказывать об этом взрослым, пока его об этом не спросили, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. - В возбуждении уголовного дела было отказано в связи с недостижением виновным лицом возраста привлечения к уголовной ответственности.

Владелица машины Анна обратилась к экспертам, которые установили, что сумма ущерба составила 489 700 рублей. После этого она пошла в Верхнепышминский городской суд. Владелица авто требовала с мамы мальчика Натальи возмещения ущерба за испорченный автомобиль. Кроме того, она попыталась взыскать с Натальи расходы на подготовку экспертного заключения (5 тысяч рублей) и по оплате юридических услуг - 5 500 рублей.

Суд удовлетворил иски владелицы Opel Astra. Родители мальчика были обязаны выплатить по 254 148 рублей каждый. Однако с этим решением они не согласились и подали апелляцию в Свердловский областной суд.

- Они полагали, что вина несовершеннолетнего в причинении вреда имуществу истца не доказана. Также ответчики были не согласны с заявленной суммой ущерба, - рассказали в облсуде. - Судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев материалы дела, не нашла оснований для изменения судебного акта. Решение Верхнепышминского городского суда вступило в законную силу.

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