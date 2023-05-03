Когда авиагруппа «Русь» отрепетирует выступление на Параде Победы в Екатеринбурге перед 9 мая 2023 года

Авиапарад - одно из центральных события Парада Победы в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году на Парад Победы 9 мая в Екатеринбург прилетит пилотажная группа «Русь». «Русь» запомнилась уральцам еще с прошлого года. В этом году пилоты побывают на выступлениях над Кироградом, Верхней Пышмой и Ревдой. «Комсомолка» расскажет, когда в Екатеринбурге пройдут репетиции воздушной части Парада Победы в 2023 году.

Репетиция воздушной части Парада Победы 9 мая 2023 в Екатеринбурге: когда начнется и где посмотреть

По сообщению пилотной группы «Русь», пилоты прилетят на Урал только 6 мая. В Екатеринбурге репетиции Парад Победы с 6 мая до Дня Победы запланированы только на 7 мая.

7 мая в Екатеринбурге состоится генеральная репетиция Парада Победы на 9 мая 2023 года. В этот же день состоится единственная репетиция воздушной части Парада Победы.

Репетиция запланирована 7 мая с 5:00 до 12:00 7 мая. По центральным улицам пройдут парадные расчеты и военная техника, а завершится генеральный прогон пролетом над городом самолетов и вертолетов от авиагруппы «Русь». Точное время проведения воздушной части представители пилотной группы пока не сообщают, информация обновляется.

Посмотреть репетицию воздушной части Парада Победы к 9 мая 2023 года в Екатеринбурге можно, расположившись вдоль проспекта Ленина. Пилоты пролетают над проспектом, чтобы добраться до конечной точки маршрута – площади 1905 года, где и расположены трибуны для гостей Парада.