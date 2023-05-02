Извращенца из Ставрополя задержали после интимных переписок с воспитанницами уральского детского дома

Личность преступника оперативно установили и доставили в Свердловскую область Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тугулыме 20-летнему жителю Ставропольского края предъявили обвинение за интимные переписки с местными школьницами, которым не было 16 лет. В СК возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия, совершенные без применения насилия в отношении трех лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста».

В следствии полагают, что все произошло в январе этого года, именно тогда молодой человек, находясь на территории Ставрополья, начал переписку в социальных сетях с несовершеннолетними.

По данным источника «КП-Екатеринбург», девочки были воспитанницами детского дома, а злоумышленник просил их присылать обнаженные фотографии.

- В ходе общения обвиняемый, без применения насилия, совершил в отношении девушек развратные действия, посягнув на их половую неприкосновенность и нравственное формирование личности, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

В следствии полагают, что все произошло в январе этого года. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Личность преступника оперативно установили и доставили в Свердловскую область.

- В настоящее время следователем СК России по уголовному делу продолжается выполнение комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - добавили в Следственном комитете.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, для задержания подозреваемого сыщики и следователи СКР выезжали в служебную командировку в Ставропольский край, где и проживает фигурант.

- Брали молодого человека на выходе из собственного жилища, сопротивления он не оказал. Из аэропорта Минеральные Воды «интернет-похотливца» доставили самолетом в Кольцово, а оттуда - на служебном транспорте в здание ОВД Тугулыма, - добавил полковник Горелых.

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