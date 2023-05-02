«Ссора с женщиной погнала за границу»: родные загадочно исчезнувшего в Екатеринбурге парня-альбиноса обратились к экстрасенсам

Михаил Логинов пропал 21 января 2023 года. Фото: соцсети

На Урале больше трех месяцев ищут 26-летнего Михаила Логинова. Молодой человек с необычной внешностью (Михаил является альбиносом) бесследно исчез 21 января 2023 года.

«ЖИЛ В СВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ»

В Екатеринбург Михаил перебрался из Новой Ляли около шести лет. В столице Урала он работал кладовщиком в одном из крупных маркет-плейсов.

По словам друзей, Михаил неплохо зарабатывал, жил в свое удовольствие и пользовался популярностью у девушек. Фото: соцсети

- Миша ни в чем себе не отказывал, жил в свое удовольствие, пользовался популярностью у девчонок. В последние месяцы он много работал, хотел накопить на свою квартиру. А еще мечтал начать работать массажистом, даже стол себе уже купил, - в один голос описывают Михаила его близкие.

В общем, причин сбегать у парня вроде бы не было. К тому же в родном городе у 26-летнего Михаила остался сын. Правда, по словам родных, общался он с ним редко, хотя и исправно платил алименты.

ИЗ КВАРТИРЫ ИСЧЕЗЛИ ТЕЛЕФОН, ПАСПОРТ И КЛЮЧИ

За месяц до исчезновения молодой человек начал снимать квартиру в центре Екатеринбурга. 25 января он должен был оплатить аренду, однако так этого и не сделал. Владелец квартиры, придя за деньгами, обнаружил, что Михаил оставил в дома все вещи. Не было лишь паспорта, ключей, телефона. Владелец квартиры сразу сообщил об исчезновении нанимателя его старшему брату Андрею.

Об исчезновении Михаила полиции сообщил его брат по матери Андрей. Фото: предоставил брат Михаила

- Телефон Миши был недоступен. Я сразу стал писать всем его друзьям. Оказалось, что Миша перестал выходить на связь еще 20 января. В тот день он жаловался на головную боль своему приятелю. Говорил, что пойдет в аптеку. Я приехал в Екатеринбург из другого города, обошел весь район, все аптеки, магазины, но безрезультатно, - рассказывал «КП» брат пропавшего парня.

После неудавшихся поисков Андрей сообщил о пропаже брата полиции и волонтерам.

ОТПРАВИЛСЯ НА ДОНБАСС?

Среди друзей и родных ходят разные версии относительно того, куда мог пропасть Михаил. Одни думают, что он связался с плохой компанией, другие считают, что он уехал на Донбасс.

Туманности истории придала и прощальная записка, которую арендодатель нашел среди оставленных вещей. О ней «КП-Екатеринбург», рассказала тетя Михаила Логинова. В записке было сказано: «Вещи можете выкинуть, меня не ищите, паспорт фальшивый, простите».

Вот так молодой человек выглядел этой зимой. Фото: соцсети. Фото: соцсети

При этом Андрей отрицает существование какой-либо записки, якобы оставленной его братом.

Семья уверена, что Михаил не мог уехать, не сообщив об этом никому. А вот одногруппница пропавшего Екатерина предполагает, что парень мог уехать на Донбасс, а родным говорить о своем решении не стал, опасаясь, что его могут отговорить.

- Однажды он сказал: «Я бы поехал». Миша – накачанный и подтянутый, бывший спортсмен. Правда, его могли не взять, ведь он инвалид по зрению, очень плохо видел вдаль, но, я думаю, что он мог либо отправиться туда в качестве строителя или того же грузчика, или попасть обходными путями. Незадолго до исчезновения он познакомился с девушкой и все время говорил, какая она успешная и обеспеченная. Может, он хотел подзаработать, чтобы произвести впечатление, - говорит наша собеседница.

Близкие Михаила не верят, что он мог сам куда-то уйти. На фото молодой человек с подругой Екатериной. Фото: предоставила Екатерина

А вот родные Михаила по отцу предполагают, что у парня могли возникнуть проблемы с наркотиками, которые и стали причиной его бегства. Знакомая Михаила Наталья, которая жила с ним в одном общежитии, призналась: слухи о том, что молодой человек употреблял, действительно ходили.

- Но когда я спрашивала об этом напрямую у Миши, он лишь отшучивался, - рассказывает Наталья.

«НЕ МОГ И НЕ ХОТЕЛ ОСТАТЬСЯ»

Поскольку поиски, которые длятся уже больше трех месяцев, не приносят результата, родные Михаила обратились за помощью к гадалкам. Объявление с данными Михаила появилось в группе «Эзотерика. Поиск пропавших, потерявшихся людей» во «ВКонтакте».

Подруга Михаила предполагает, что он мог уехать в Донбасс. Фото: предоставил брат Михаила

Мнения экстрасенсов о судьбе Михаила разделились. Кто-то говорит, что его уже нет в живых, а кто-то заявляет, что молодой человек мог сбежать от проблем или после ссоры с девушкой.

- Ушел от женщины. Скандал был какой-то, ссора буйная. Она ему путь преграждала, но он не мог и не хотел остаться. Живет у друга. Ищет выход вдали от дома. Есть мысли уехать от всех и навсегда, даже если есть угроза не вернуться живым, - пишет одна из предсказательниц.

К ее словам добавляется еще одно предположение.

- Да-да. Из-за женщины уехал, но только заграницу. Бежал от всех. Со всеми связь оборвал, - уточняет экстрасенс.

Экстрасенсы предполагают, что Михаил мог уехать после ссоры с женщиной. Фото: соцсети

Верят ли в какую-то из предложенных версий родные и близкие Михаила, остается загадкой. Семья пропавшего парня отказалась комментировать обращение к экстрасенсам. Родные Михаила не теряют веру, что однажды парень все же сам выйдет с ними на связь и сообщит о том, что с ним все в порядке.

По данным источника «КП-Екатеринбург», молодого человека, похожего на Михаила Логинова, видели в Саратове, после чего его след потерялся. Редакция продолжит следить за поисками 26-летнего жителя Екатеринбурга.

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