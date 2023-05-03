Какие улицы и когда будут перекрывать в Екатеринбурге на репетицию парада Победы на 9 Мая 2023 года и на сам парад Победы

Во время Парада и на репетициях полностью перекрываются центральные улицы Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжается череда репетиций парада Победы на 9 Мая 2023 года. В мае репетиции запланированы на ночь 3-4 мая, 5-6 мая, а также ранним утром 7 мая. «Комсомолка» расскажет, в какие часы и какие улицы сотрудники ГИБДД будут перекрывать для тренировок военных.

Когда будет закрыта парковка на площади 1905 года для репетиции парада Победы в Екатеринбурге на 9 Мая 2023 года

Нельзя будет оставлять свои автомобили на парковке на площади 1905 года:

с 20:00 3 мая до 04:00 4 мая;

с 20:00 5 мая до 04:00 6 мая;

с 05:00 до 12:00 7 мая.

Перекрытие дорог в Екатеринбурге на 9 Мая 2023 года: список, схема перекрытия во время парада Победы

С 20:00 до 4:00 с 3 на 4 и с 5 на 6 мая будет ограничено движение по следующим улицам:

по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина;

по улице Репина, от проспекта Ленина до улицы Малышева;

по улице Татищева, от улицы Репина до улицы Мельникова;

по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;

по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина;

по улице Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Первомайской;

по улице Пушкина, от улицы Малышева до проспекта Ленина;

по улице Вайнера, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина;

по улице Урицкого, от улицы Антона Валека до площади 1905 года;

по улице Володарского, от улицы Антона Валека до площади 1905 года.

Те же улицы закроют с 05:00 до 12:00 7 мая.

С 19:00 3 и 5 мая и с 05:00 7 и 9 мая на время движения колонны военной техники к месту проведения репетиций и парада будут закрыты улицы и запрещена на них парковка:

улица Окраинная, от улицы Палисадной до улицы Дорожной;

улица Палисадная, от улицы Окраинной до улицы 2-й Новосибирской;

улица Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской;

улица Патриса Лумумбы, от улицы Братской до улицы Московской;

улица Московская, от улицы Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;

пандусы транспортной развязки на улице Московской.