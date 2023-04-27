Потребление интернет-трафика показало, где любят отдыхать уральцы

Горожане часто пользуются мобильным интернетом в торговых центрах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Территории наибольшей активности абонентов сотовой связи проанализировал мобильный оператор Теле 2. По этим параметрам специалисты определили самые популярные места отдыха в Екатеринбурге и Свердловской области. Среди таких мест – общественные пространства и торгово-развлекательные центры.

Так, в уральской столице по потреблению трафика лидирует Плотинка в районе проспекта Ленина, ул. Царской и ККТ «Космос». Только в марте 2023 года абоненты в этих городских зонах скачали на 71% больше трафика, чем годом ранее. Далее по популярности идут Харитоновский парк с ростом трафика на 57% год, площадь у Свердловского академического театра драмы – на 45%, улица Вайнера – на 43% и прогулочная зона Плотинки около улиц Куйбышева и Горького – на 41%.

Также потребление трафика выросло в торгово-развлекательных комплексах. Здесь наибольшая активность зафиксирована в Парк-Хаусе – +40%, Пассаже – +26%, Гринвиче – +25%, в ТЦ «Академический» и в Радуга-Парке – +24% в каждом.

С началом раннего дачного сезона повышается мобильная активность и в садоводческих территориях Свердловской области. Зафиксирован рост трафика в СНТ и поселках региона.

В них показатели распределились следующим образом:

- ДПК «Созвездие премиум», КП «Новое созвездие», СНТ «Прогресс», СНТ «Факел» – +66%.

- СНТ «Архитектор» за поселком Решеты (Первоуральск) – +53%.

- КП «Рассоха Парк», «Новая Рассоха», «Радость», «Дарвин», дачный поселок Новое Косулино – +48%.

- КС «Архитектор-2» Нижне-Исетского завода железобетонных изделий, КС «Металлист НИЗМК» и другие СНТ по Челябинскому тракту за ЕКАДом – +36%.

- Садовый Поселок (КП «Веселая горка», «Садовый», «Завидово», «Восход», «Калининец-8», «Ветеран», «Ромашка», «Садовод») – +25%.

Хорошая связь нужна повсеместно. И модернизация сети сотового оператора затронула более 30 районов: Алапаевский, Асбестовский, Березовский, Белоярский, Бисертский, Сысертский, Каменск-Уральский, Волчанский, Карпинский, Первоуральский, Кировградский, Невьянский, Нижнесергинский, Полевской, Шалинский и другие. На сегодняшний день сеть 4G и голосовая связь мобильного оператора доступны для 97% жителей региона, а сеть 3G — для 91% жителей.