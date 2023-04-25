Для туристов из Поднебесной появились мобильные сервисы на китайском языке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России выросло число китайских роумеров, получающих эстафетную передачу обслуживания в сотовых сетях. Так, по данным оператора сотовой связи Tele2, в марте количество клиентов из Китайской Народной Республики увеличилось в два раза и составило более 10 тысяч.

В связи с этим появляются новые мобильные сервисы на китайском языке. Абоненты из Поднебесной могут переводить со счета мобильного телефона на банковские карты и мобильные телефоны РФ, а также консультироваться на родном языке у экспертов дистанционного сервиса.