Прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области 2, 3, 4, 5 мая 2023 года

Короткая рабочая неделя в начале мая принесет уральцам первую порцию летней жары и шанс получить отличный загар. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале мая уральцы неожиданно столкнутся с жарой. Первые дни месяца сменят температуру воздуха с +8 градусов до +30 градусов, и этот процесс займет всего пару дней.

- В Екатеринбурге начало мая ожидается исключительно теплым. Первую неделю месяца, уже традиционно, Средний Урал будет расположен на периферии антициклона с центром над Казахстаном и югом Западной Сибири. Благодаря поступлению тропической воздушной массы дневная температура в городе ожидается на уровне +25 градусов, - прогнозирует екатеринбургский синоптик Алексей Пулин.

2 мая в Екатеринбурге утром еще было +8, но днем воздух быстро прогреется до +23 градусов по Цельсию. 2 мая станет днем, когда тепло распространится на весь Средний Урал, при этом перед резким потеплением местами возможен даже снег.

- Теплый воздух по западной периферии антициклона начал поступать на территорию Свердловской области. Движение теплого фронта на восток будет сопровождаться осадками, ночью небольшими, утром, восточнее линии Ирбит-Камышлов - от умеренных до сильных. Все осадки в виде дождя, утром, возможно, с примесью мокрого снега, - поясняет Алексей Пулин.

2 мая прогреются юго-западные районы Среднего Урала, а 3 мая – все районы региона.

- Полноценный прогрев в Свердловской области ожидается в среду, когда адвекция тепла достигнет максимума. При этом дневные температуры в регионе прогнозируются на уровне +25..+30 за исключением, пожалуй, северо-запада и крайнего севера области, - говорит Алексей Пулин.

Прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области на 2, 3, 4, 5 мая 2023 года

Прогноз погоды в Свердловской области 2 мая 2023 года будет оптимистичным: днем воздух прогреется до +16 - +21 градуса по Цельсию, на юго-западе – до +25 - +27 градусов. Прогноз погоды 2 мая 2023 года в Екатеринбурге также будет летним: температура воздуха с ночной в +6 градусов тепла сменится на дневную в +21 - +23 градусов. Из-за смены погоды ветер будет с порывами до 12 метров в секунду, направление южное, переменная облачность.

Погода в Екатеринбурге 3 мая 2023 года будет самой жаркой на этой неделе: ночью до +13 градусов, а днем до +27 - +28 градусов по Цельсию. Ветер будет южным, а магнитное поле сменится на неустойчивое, УФ-индекс будет средним и равен 5.

4 мая в Екатеринбурге температура воздуха немного понизится: ночью от +13 до +20, утром - до +23 градусов, днем до +25 градусов, ветер юго-западный, облачно с прояснением.

В последний рабочий день недели, 5 мая 2023 года, в Екатеринбурге днем будет пасмурная и облачная погода. Утром ожидается от +15 до +22 градусов, днем – до +24 градусов по Цельсию.