Помогите, я потерялся: волонтеры проверили, помогут ли жители Екатеринбурга потерявшемуся ребенку

«Потерявшейся» девочке помогли не все, кого она попросила о помощи Фото: Алина СУРИНА

Мальчик идет по улице один. Он потерялся в самом центре города. Он напуган и растерян, но он помнит номер телефона мамы. Поэтому решает попросить у прохожих позвонить ей. Это легенда 11-летнего Арсения для социального эксперимента, который решили провести волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» перед Международным днем пропавших детей, который отмечают 25 мая.

Мальчик говорил прохожим, что заблудился и просил позвонить маме Фото: Софья Батенина/«ЛизаАлерт»

ПОЗВОНИТЕ МАМЕ

Несколько минут Арсений ходит между прохожими - решает, кто бы мог ему помочь. Он подходит к женщине с мужчиной и мальчиком примерно его возраста.

- Я потерялся. Можно попросить у вас телефон, чтобы позвонить маме, - говорит прохожим Арсений.

Они не проходят мимо и набирают под диктовку телефон мамы Арсения. Но телефон в руки незнакомому мальчику, хоть он и прилично одет, на всякий случай не дают и подносят его к уху Арсения своими руками.

У мамы Арсения звонит телефон. Она подходит к прохожим, вызвавшимся помочь. Они заверяют, что никогда бы не отказали ребенку, попавшему в подобную ситуацию.

- Я растерялась. Но подумала, что у меня тоже есть сын и он тоже может потеряться, - делится Анна.

В следующей раз Арсений подходит к женщине, которая идет одна. Она также набирает номер мамы мальчика. Женщина рассказывает, что ее ребенок тоже терялся, поэтом она, не задумываясь, решила помочь.

Екатеринбуржцы не отказывали детям, но никто не задавал им «лишних» вопросов Фото: Алина СУРИНА

Затем Арсений подходит к мужчине. И он не отказывает мальчику в просьбе.

Эксперимент продолжается. На этот раз мимо Арсения проходит молодая пара.

- Я когда издалека его увидела, как он ходит здесь, подумала, что он потерялся. Но если бы он не подошел, наверное, мы прошли бы мимо, - признается Варвара. - Надо быть внимательнее к людям.

В этом случае прохожие в Екатеринбурге оказались очень отзывчивыми. Но дать потерявшемуся ребенку позвонить и спросить, откуда он - недостаточно, считают волонтеры. Очень важно узнать, не нужна ли ребенку помощь.

- Основная ошибка в том, что люди не задают вопросов. Все, что больше одного действия, им уже кажется сложным. Попросил телефон позвонить - дали, позвонил, но вы уверены, что ребенок звонил родителям? Можно ли гарантировать, что ребенок вернется домой - нет. Если не задавать вопросов, то может получиться так, что мы потом ребенка еще долго будем искать. Нужно задать несколько вопросов до того, как дать ему телефон: как тебя зовут, как зовут родителей, кому мы звоним, где ты живешь. После этого позвонить родителям и выяснить, правда ли ребенок находится в беде и действительно ли он потерялся. Понять, как им можно встретиться. Ощущение «я же помог» не всегда приводит ребенка домой, - рассказал координатор инструктор школы безопасности «ЛизаАлерт» Станислав Казаков.

НЕТ ДЕНЕГ НА ПРОЕЗД

Следующей в эксперименте участвовала 13-летняя Юлия. По легенде, она села не на тот автобус, потерялась, и у нее нет денег, чтобы добраться до дома. Она знает на какой улице живет, но как добраться туда из центра города, в котором оказалась, не знает.

Мимо девочки, попросившей денег на проезд, многие прошли мимо Фото: Алина СУРИНА

Юлия подходит к прохожим и просит деньги на проезд. Мимо идет женщина. Она дает девочке 100 рублей, хотя проезд стоит 33 рубля. При этом у нее не возникает вопросов, нужна ли девочке помощь.

Затем брат и сестра, проходящие мимо, не пожалели для девочки 33 рубля. Они переспросили, точно ли она потратит их на проезд, и когда она ответила утвердительно, дали ей деньги и пошли дальше.

- Я даже не спросил, куда она собирается поехать. Честно говоря, я не подумал, что она может быть в беде, - рассказал Алексей.

Также на просьбу девочки откликнулся мужчина. Он тоже дал ей 100 рублей, но и он не спросил, нужна ли ей помощь. А ведь в этом случае, как и с телефоном, одного действия недостаточно, то есть деньги на проезд могут не помочь - не факт, что ребенок уедет домой.

- Человек потратил 100 рублей и ребенок куда-то поехал. Куда, для чего? Можно ли гарантировать, что он поехал домой? Нет! Может получиться так, что ребенок спланировал побег из дома. По каким причинам сейчас не имеет значения. Ребенок знает, что если у него не будет денег, он всегда может выйти на остановке и сказать: «Здравствуйте, я потерялся, дайте мне денег на проезд». И, как выяснилось сегодня, ему дадут, не задавая лишних вопросов, - рассказал Станислав Казаков.

Юлия подходит к прохожим снова и снова. Но в этот раз многие не только не спросили ребенка, нужна ли ему помощь, но и просто прошли мимо. Кто-то шел в наушниках и просто не обратил внимания на девочку. Так мимо прошли ровесницы Юлии. Кто-то говорил девочке, что нет времени, а у кого-то не оказалось наличных денег, и он не подумал, как можно помочь.

На этом эксперимент заканчивается. Взрослым, которые стали невольными участниками эксперимента волонтеры рассказали, как правильно действовать, если к ним обратился за помощью пропавший ребенок и раздали памятки.

Волонтеры провели беседы с неравнодушными горожанами Фото: Алина СУРИНА

- Когда ребенок обращается к прохожему, человек может позвонить родственникам или в полицию, либо завести ребенка в ближайший островок безопасности, которые у нас находятся в магазинах «Пятерочка» и в отделениях «Сбербанка». Там сотрудники обучены и знают, как необходимо действовать. Это сокращает время поиска и ребенок находится при этом в безопасности, - рассказал региональный представитель «ЛизаАлерт» Свердловской области Александр Палихов.

Волонтеры отмечают, что кроме островков безопасности ребенка уводить никуда не следует. Нужно с места сообщить сотрудникам полиции о потерявшемся несовершеннолетнем.

Дети тоже получили новый опыт во время эксперимента. Теперь они точно знают, что делать, если они потеряются, к кому обращаться за помощью и что о себе сообщить.

ВАЖНО!

Безопасный взрослый

Отметим, что ребенку не безопасно обращаться ко всем прохожим. Есть понятие «безопасный взрослый». Волонтеры советуют обязательно проговаривать это детям. В случае если они оказались в беде, помощи можно попросить у пар с детьми или сотрудников полиции и не следует обращаться к молодым и пожилым людям, а также к одиноким мужчинам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Их все еще ждут дома: 7 детей, которые бесследно исчезли в Свердловской области. Истории детей, числящихся без вести пропавшими на Урале (подробнее)