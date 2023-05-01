В Екатеринбурге многодетный отец выиграл суд у бывшей жены, за её посты в «ВКонтакте»

Андрей Брезгин с бывшей супругой Натальей. Фото: Андрей Брезгин

Многодетный отец и лидер движения «Мужской путь» Андрей Брезгин выиграл суд у бывшей супруги Натальи о защите чести и достоинства. Решение Железнодорожного районного суда Екатеринбурга, вступило в законную силу 29 марта 2023. Информация об этом появилась на сайте Свердловского областного суда, который оставил решение без изменений.

В качестве компенсации морального вреда Наталья Брезгина должна выплатить экс-супругу 2 000 рублей (решение имеется в распоряжении «КП» - Прим. Ред). Согласно документу, женщина назвала бывшего мужа «многоженцем», «киднеппером», «махровым гендерным шовинистом», а также, что он «украл у матери сына, настроил против нее».

- Наталья Леонидовна несколько лет ведет мою травлю в СМИ и соцсетях, вместе с феминистками и юристами, по сути являющихся «семейными мародерами» «Защитники детства», приписывают мне образ некого монстра. Считаю, что она, таким образом оказывает давление на правоохранителей через общественность, от которых, путем ложных заявлений, требует отомстить за ее несбывшиеся ожидания - пояснил в разговоре с «КП-Екатеринбург» Андрей Брезгин.

Наталья Брезгина рассказывала, что летом 2021 года Андрей Брезгин забрал у нее младшую дочь Варвару. Из-за этого судебные приставы объявили девочку в розыск. Фото: Андрей Брезгин

По словам Андрея Брезгина, он по-прежнему не может видеться с младшей дочерью Варварой, которую ранее судебные приставы объявляли в розыск. Напомним, как рассказывала бывшая супруга Брезгина, муж увез ребенка 17 июля 2021 года. Уже в 2022-м основателя «Мужского пути» сначала обвинили в незаконном лишении свободы (п. а, д ч. 2 ст. 127 УК РФ), а потом в убийстве своей дочери (п. в, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Летом 2022 его заключили под стражу сроком на 1 месяц. По истечении этого срока его отпустили и сняли обвинение в убийстве, так как девочка оказалась жива. Варвару вернули маме.

- Следователь СКР запретил мне видеться с дочкой, пока третье обвинение, по ст. 126 УК РФ (похищение) и дело не прекращено. Я не видел дочку уже 10 месяцев, не знаю, что с ней, хотя есть решение суда и исполнительный лист о порядке общения - добавил Андрей Брезгин. - Также мне известно, что Прокуратура не поддержала обвинительное заключение следователя. У нас, в отличии от ювенальной Европы, родитель, не лишённый прав, не может похитить своего ребенка. Я увез ребенка в отпуск по решению суда о порядке общения, а дочь подтверждала у следователя, что поехала добровольно. Почему дело не закрывается, я и мой адвокат, пояснить не можем, так как все процессуальные сроки уже все вышли. Максимум, что в таких случаях положено – административное нарушение, этот закон прописан в Семейном Кодексе.

«КП-Екатеринбург» также приносит извинения перед Андреем Брезгиным за недостоверные сведения касательно фраз: «Летом этого года Андрей Брезгин украл дочку у бывшей жены»; «малышку выкрали у матери»; «бизнесмен-многоженец»; опубликованные в статьях: Возбуждено уголовное дело: в Екатеринбурге к лидеру движения «Мужской Путь» вломился ОМОН и Следственный комитет, размещенной в статье от 01.12.2021 г, и в Екатеринбурге многодетный отец скрывает 6-летнюю дочь от матери, размещенной в статье от 13.10.2021. Данные статьи отредактированы.