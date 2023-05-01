Жители Екатеринбурга объяснили, почему им не понравилась мегатусовка в стиле 90-х

На концерте выступили группы "На-На", "Фактор-2", "Отпетые мошенники" и другие Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

Вечером 29 апреля в ДИВСе в Екатеринбурге прошел грандиозный «Супердискач 90-х», на который съехались легендарные группы того времени. Среди артистов были группы «На-На», «Фактор-2», «Отпетые мошенники», «Пропаганда» и многие другие.

Перед началом концерта у ДИВСа выстроились километровые очереди, однако не все оценили шоу. Как оказалось, мегатусовка далеко не у всех оправдала ожидания. Например, зрителей не устроили новые составы музыкальных групп.

- «Пропаганда» не понравилась вообще. У них как будто были проблемы с голосом. Остальные артисты, конечно, все сильно постарели, но выступили круто, - поделилась с «КП-Екатеринбург» зрительница концерта Алина.

Других же гостей шоу не устроил контингент. По их словам, яркое выступление исполнителей испортило неадекватное поведение пришедших на концерт некоторых людей.

- Мне все понравилось, разве что поведения некоторых. В самом начале концерта толпа людей стала подниматься на сложенные друг на друга скамейки. Они шатались, но люди продолжали залезать. В какой-то момент, женщина начала оттуда спрыгивать, не предупредив тех, кто стоял рядом. Если бы меня не предупредил мужчина возле меня, она бы точно на меня налетела, - рассказывает посетительница «Супердискача» Татьяна.

Не всем понравились выступления некоторых групп. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Другую екатеринбурженку возмутило поведение грубой женщины, которое в грубой форме отказалась ее пропускать, хотя на ее место на танцполе никто не претендовал. Кроме того, были жалобы и на духоту в зале. Однако и хорошие впечатления от концерта остались у многих.

- Были песни, которых мы с друзьями не знали, но мы все равно оторвались. Под конец, конда вышли «На-На» и «Отпетые мошенники» было просто прекрасно, - заключила читательница «КП-Екатеринбург», побывавшая на шоу.

Очереди, которые скопились у входа в ДИВС, не заканчивались уже и после начала концерта. Люди, оказавшиеся в толпе, отмечали, что никакой давки не было, несмотря на то, что во Дворец игровых видов спорта хотели попасть около тысячи человек.

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