Житель Косулино обнаружил в вещах отца фрагмент от самолета шпиона Пауэрса, сбитого 63 года назад

Александр Храмцов обнаружил фрагмент от самолета-шпиона, когда ему было 18 лет Фото: предоставил Юрий Храмцов

Ровно 63 года назад американцы отправили вглубь СССР свой самолет-шпион U-2. Обвешанный самой современной на тот момент фотоаппаратурой, он должен был сделать детальные снимки наших оборонных предприятий. США надеялись, что если он будет держаться на достаточной высоте, то советские системы ПВО до него не достанут.

Достали. А потом начался «цирк с конями»… Америка изо всех сил делала вид, будто пилот просто заблудился. И это им, возможно, удалось бы, если бы не один нюанс…

«ШПИОН, ЗА ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЫХ ВЫПЬЕШЬ?»

В селе Косулино под Екатеринбургом в тот день гуляли масштабно. Мало того, что Первомай, так еще и у местного фельдшера Володьки Малыгина свадьба. Всем селом чокались гранеными стаканами с бражкой за здоровье молодых, как вдруг в небе что-то разорвалось.

- Сразу все испугались. Кто был поближе к выходу, тут же выскочил на улицу, - вспоминал Владимир Иванович. - Я свою жену Люду под стол спрятал – непонятно, что там за грохот-то был. Сам во двор выскочил. Смотрю на небо, а там маленькая точка летит – человек с парашютом…

Владимир Малыгин в Косулино праздновал свадьбу, когда неподалеку от них упал самолет Пауэрса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В тот момент в Екатеринбурге (тогда еще Свердловске) шла праздничная демонстрация, а парашютисты торжественного приземлялись в центре города. Косулинские мужики подумали, что одного из них ветром к ним и отнесло. Ну и поехали встречать его в поле. Встретили… А он и одет как-то не по нашему. И по-русски ни слова сказать не может. А еще при себе пистолет держит, да не абы какой, а с глушителем. В общем, обезоружили трактористы шпиона и повезли в Косулино дожидаться спецслужб.

– Он жестами показывал, что хочет пить, – вспоминал Владимир Малыгин, который приехал посмотреть на пилота с собственного застолья. – В уазике стоял бидон, в котором мы специально для моей свадьбы заготовили 10 литров браги. Налили ему солдатскую алюминиевую кружку – 300 грамм. И он все это залпом выпил. Сразу повеселел, стал что-то болтать на непонятном языке.

Через пару часов в Косулино съехались и военные, и милиция, и сотрудники КГБ. Шпиона увезли в Свердловск. Да и место, где упал его самолет Lockheed U-2 быстро нашли.

ХРУЩЕВ «ПЕРЕИГРАЛ И УНИЧТОЖИЛ»

Через неделю советские газеты, включая «Комсомольскую правду» подробно расписывали, как в Косулино рухнул американский самолет. Правда, о том, что летчик выжил, в заметках не было ни слова. Пока граждане СССР читали эту заметку, в Москве на заседании Верховного Совета Никита Хрущев поднимал над головой фотографию пистолета, документов и других вещей американского шпиона.

- Госдепартамент США в официальном заявлении для печати утверждает, что «Локхид У-2» будто бы проводил исследование погоды в верхних слоях атмосферы в районе турецко-советской границы, - объявил Хрущев.

Снимок из «Комсомольской правды» 1960 года. Именно таким увидели место крушения самолета-шпиона многие жители СССР

Американцы уверяли, будто в СССР их самолет залетел случайно. Ну, сломался аппарат для подачи кислорода, но потерял пилот сознание, ну повел автопилот самолет в сторону СССР. С кем не бывает, а? Да и вообще к американской разведке самолет не имеет никакого отношения! Вон, американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства уже заявило, что самолет принадлежит им и используется исключительно для научных исследований ветра на больших высотах. А то, что камера на нем установлена, так это не для шпионажа, а для науки! А пистолет с глушителем у пилота… ну так надо ведь чем-то от диких зверей отбиваться, если вдруг в тайге приземлится случайно! США были уверены, что пилот погиб и опровергнуть эту версию никто не сможет.

- Товарищи, я должен вам рассказать один секрет, - объявил Хрущев на заседании после того, как зачитал версию американской стороны. – Когда я доклад делал, то умышленно не сказал, что летчик жив и здоров, а части самолета находятся у нас. Это мы сделали сознательно, потому что, если бы мы все сообщили сразу, тогда американцы сочинили бы другую версию.

В тот момент в зале разразился громкий смех и аплодисменты. В итоге Госдепартамент США сознался: «Да, шпионили…».

Фрэнсис Гэри Пауэрс после задержания в Свердловске Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ ПАУЭРСА

К американскому шпиону Фрэнсису Гэри Пауэрсу советские власти тогда отнеслись гуманно. Он активно сотрудничал со следствием. Рассказал, что работает на ЦРУ. Даже предупредил, что начальство вшило в его одежду иглу с ядом.

- Осторожнее! Не уколитесь! – предупредил Пауэрс следователей, осматривавших при нем костюм пилота.

Рассказал и о том, что «заботливое» начальство заминировало его систему катапультирования, так что для спасения своей жизни Пауэрсу пришлось вылезать через фонарь - верхнюю прозрачную часть кабины пилота. В СССР его судили. На процессе было много прессы. Приехали и родители летчика-шпиона. Приговорили Пауэрса к десяти годам лишения свободы, а через два года отпустили домой, обменяв на легенду советской разведки Рудольфа Абеля.

На родине в США Пауэрса, кстати, не встретили с распростертыми объятиями. Его допрашивали и ЦРУ, и компания, создавшая шпионский самолет, и ВВС США. Обвиняли в том, что он и самолет свой не взорвал, и себя не ликвидировал. Потом он выступил в Комитете Сената США по вооруженным силам, где решили, что Пауэрс сделал все, что мог, и сняли с него все обвинения.

Пару лет назад в Екатеринбург прилетал сын шпиона, которого, кстати, тоже зовут Фрэнсис Гэри Пауэрс Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впоследствии он работал летчиком-испытателем в компании Lockheed, затем стал управлять вертолетом телекомпании в Лос-Анджелесе. В августе 1977 года в той самой Санта-Барбаре загорелись леса. Пауэрс повез телеоператора снимать ЧП с высоты для новостей (сейчас бы для этого просто подняли квадрокоптер, - Прим. Ред.). Внезапно у опытного пилота в баке закончилось топливо. Вертолет рухнул и Пауэрс с оператором погибли. По официальной версии, в вертолете незадолго до крушения был неисправен датчик расхода топлива – он показывал 0, когда горючего хватило бы еще минут на 30. Пауэрс знал об этом и летал, держа в уме, что если по датчику топливо закончилось, значит, у него еще есть полчаса лету. А потом кто-то починил датчик. И 0 на датчике вдруг действительно стал означать 0 в баке. Но Пауэрса об этом почему-то не предупредили. Так он и погиб.

КАК ЛЕТЕЛ ПАУЭРС

1 мая 1960 года Фрэнсис Гэри Пауэрс на самолете Lockheed U-2 рано утром вылетел с военно-воздушной базы США в Пакистане. В 05.36 по московскому времени он пересек границу СССР. Он должен был пролететь по маршруту Сталинабад – Аральское море – Челябинск – Свердловск – Киров – Архангельск – Кандалакша – Мурманск, фотографируя с высоты стратегически важные объекты. Фотоаппаратура на борту самолета-шпиона позволяла делать четкие снимки даже с высоты больше 20 тысяч метров над Землей. Завершиться полет должен был на авиабазе в Норвегии, но завершился он под Свердловском.

Фрагмент, который хранил отец Юрия Храмцова (слева), в лабораторных условиях сравнили с одним из фрагментов самолета Пауэрса. Оказалось, они идентичны по составу Фото: Юрий Храмцов

КСТАТИ!

ЖИТЕЛЬ КОСУЛИНО НАШЕЛ ДОМА ФРАГМЕНТ ОТ САМОЛЕТА-ШПИОНА

О необычной находке «Комсомольской правде» рассказал уроженец Косулино Юрий Храмцов. Разбирая вещи умершего отца, он нашел странный фрагмент измятого металла. Помня о том, что отец в 18 лет был на месте крушения шпионского самолета, он попросил ученых из Уральского федерального университета изучить металл, сравнить с реальными образцами от самолета-шпиона. Предположение подтвердилось – это был фрагмент от того самого самолета, сбитого советскими ПВО 1 мая 1960 года.

- Моя бабушка, когда самолет рухнул с грохотом, упала на колени и запричитала: «Война началась!», - поделился Юрий Храмцов. - Отец рассказывал, что земля в месте падения была изрыта. И много осколков металла в округе лежало. Его в составе комсомольцев привлекли для прочесывания полей совхоза. Он был старшим одной из групп. Собирали все кусочки, все фрагменты. И вот, видимо, ему удалось один из кусков сохранить.