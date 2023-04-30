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Происшествия30 апреля 2023 8:00

В Верхней Пышме из загоревшегося многоквартирного дома спасли 19 человек

Пламя вспыхнуло на восьмом этаже
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Пламя вспыхнуло в доме на Успенском проспекте, 58а Фото: vk.com/vp_news

Пламя вспыхнуло в доме на Успенском проспекте, 58а Фото: vk.com/vp_news

Как сообщают очевидцы, в воскресенье, в первом часу дня в Верхней Пышме в девятиэтажном доме на Успенском проспекте, 58а начался пожар. Пламя вспыхнуло в квартире на восьмом этаже.

- Выгорел балкон и соседнее с ним окно, - рассказывают очевидцы.

Как уточняют в МЧС, сообщение о пожаре поступило в 12.01. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

- Огнеборцами из дома были эвакуированы 14 человек, в том числе трое детей, еще пять человек, в том числе один ребенок, были спасены с помощью спасательных устройств, - прокомментировали в ГУ МЧС по Свердловской области. - В 12.21 пожарные локализовали огонь, в 12.26 открытое горение было ликвидировано.

На место пожара выезжали 28 сотрудников МЧС и шесть пожарных машин.

ЧППроисшествия: ЧП