«Два человека погибли, один в коме»: под Еланью опрокинулась иномарка «Ниссан»

Машина на большой скорости съехала в кювет и опрокинулась Фото: УГИБДД по Свердловской области

В пятом часу утра в Талицком районе произошла серьезная авария. На подъезде к селу Елань иномарка «Ниссан Икс-Трэйл» съехала в кювет и опрокинулась. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель двигался с небезопасной скоростью.

- В результате ДТП погибли 52-летний водитель и 34-летняя пассажирка автомобиля «Ниссан Икс-Трэйл», - сообщают в УГИБДД по Свердловской области. - 34-летний пассажир доставлен бригадой скорой помощи в реанимационное отделение Талицкой ЦРБ, находится в коме. Все участники ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности.

Как уточняют сотрудники ГИБДД, погибший водитель и пострадавший пассажир — из Талицы. Погибшая женщина жила в Тюмени. Сейчас следственно-оперативная группа выясняет, в каком состоянии водитель сел за руль машины.