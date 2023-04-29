Партия «Новые люди» представила кандидатов в депутаты екатеринбуржской гордумы

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди».

Это команда предпринимателей и правозащитников. У большинства из них нет большого политического опыта, но зато есть успешные социальные проекты.

Будущих кандидатов напутствовал лидер партии Алексей Нечаев, записавший для них видеообращение.

- Свердловское отделение - одно из сильнейших в стране. Екатеринбург - город сильных и смелых людей, которые не боятся перемен, а сами их добиваются. Мы идем побеждать. Мы вместе идем на бой против равнодушия, - подчеркнул Алексей Нечаев.

Пленарная дискуссия с политологами. Фото: Пресс-служба партии «Новые люди».

За несколько лет работы в регионе «Новые люди» помогли решить сотни проблем в сфере благоустройства и экологии. Эти же направления будут развивать кандидаты в гордуму.

- Мы будем выстраивать конструктивный диалог с властью через нашу платформу «Активный гражданин» и решать накопившиеся социальные вызовы, - рассказал о планах регионального отделения его руководитель, депутат Заксобрания Свердловской области Рант Агаджанян.

Рант Агаджанян. Фото: Пресс-служба партии «Новые люди».

Он добавил, что ещё одним акцентом в работе партийцев будет создание условий для достойной работы и роста зарплат екатеринбуржцев.

- Люди хотят самореализоваться. Они верят в свое дело и живут этим. Люди хотят жить в достатке, - говорит Рант Агаджанян.

Сергей Козлов. Фото: Пресс-служба партии «Новые люди».

На съезде впервые озвучили фамилии тех, кто поборется за право представлять екатеринбуржцев в городской думе. Это основатель и руководитель компании «Априори» Сергей Козлов, руководитель спортшкол «Рекорд» Иван Герасимов, предприниматели Михаил Осинцев и Александр Терещенко, правозащитник Альберт Мустафин. Они идут на выборы с чёткой программой, которая включает несколько пунктов: развитие массового спорта, прозрачность работы чиновников, поддержка частной инициативы и уменьшение административного давления на предпринимателей.

Напомним, выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут в сентябре этого года.