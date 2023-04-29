На прощание со Степаном Шабуровым пришли десятки горожан Фото: Олег ГАЛИМОВ

Утром, 29 апреля, в Екатеринбурге простились с 28-летним медбратом из бригады скорой медицинской помощи Степаном Шабуровым, которого убили в городе Березовский во время рабочего вызова.

- Талантливый, необыкновенный, потрясающий отец. Редкий мужчина так восхваляет свою жену. Хочется попросить прощения. Травма была несовместима с жизнью, - сказала бывшая коллега Степана.

На прощание с молодым медиком, отцом двоих детей пришли десятки горожан – близкие, знакомые, коллеги и потрясенные трагедией горожане. Люди несли на траурную церемонию в Зал прощания цветы и венки, говорили слова соболезнования семье убитого Степана Шабурова. Многие люди не смогли сдержать слез.

Церемония прощания прошла 29 апреля Фото: Олег ГАЛИМОВ

- С рождения ребенка были вместе всегда. Вместо спасения жизней на операционном столе он выбрал спасение жизни на скорой помощи. Потому что это передовая! Он строил планы, хотел этим летом взять новую высоту на прыжках с веревки. Когда родился сын, он был с ним, когда я училась. Быть убитым, когда ты оказываешь помощь - это несправедливо, - рассказала на церемонии прощания супруга убитого Анастасия Тарасенко.

- Только люди с открытым сердцем могут работать в медицине. Таким был и мой внук Степан. Он пришел с открытым сердцем помочь человеку. Но изверг его остановил. Будь он проклят! Вечная память моему внуку! – сказал дедушка Степана.

Степан Шабуров погиб во время вызова 25 апреля 2023 года. Фото: соцсети

- Самосуд у нас запрещен! Но тут такой случай! Скорая помощь на передовой. Все мы должны обратиться к лицам, принимающим решения. Чтобы приняли закон о защите медиков, - заявил на церемонии прощания отец Степана Шабурова.

Степан Шабуров был убит вечером, 25 апреля, когда приехал вместе с коллегой на вызов в пятиэтажный дом в Березовском. Следствие полагает, что дверь квартиры открыл 66-летний ранее судимый Геннадий Казаков, который в тот момент был сильно пьян.

На пороге пенсионер вонзил нож в грудь Степана, после чего он смог дойти до кареты скорой помощи, на которой прибыл на вызов, его доставили в реанимацию городской больницы Березовского, где он скончался в 22:30.

Многие люди смогли сдержать слез Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Очень много было желающих помочь нашей семье, поэтому я опубликовала реквизиты. На похороны нам уже собрали, - рассказала «КП-Екатеринбург» супруга медбрата Анастасия Тарасенко.

Ранее Геннадий Казаков провел в местах заключения в общей сложности 15 лет, через сутки после убийства медбрата его допросили, затем суд заключил его под стражу на два месяца.

- Задержать фигуранта представителям территориального отдела МВД удалось по горячим следам после получения от коллег впоследствии погибшего медработника информации о произошедшем ЧП, - рассказал «КП-Екатеринбург» глава пресс-службы свердловского Главка полковник Валерий Горелых.

Геннадий Казаков не помнит событий рокового вечера. Фото: соцсети

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