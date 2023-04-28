На Урале погиб пассажир мотоцикла при столкновении с «Газелью» инкассаторов

Водитель мотоцикла госпитализирован Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском произошло смертельное ДТП. Вечером 28 апреля инкассаторская машина столкнулась с мотоциклом. Пассажир байка погиб, водитель получил травмы. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

В 20:00 на улице Ленина, 255 водитель мотоцикла Honda не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там в байк въехал грузовик «Газель».

- В результате ДТП погиб пассажир мотоцикла, водитель мотоцикла госпитализирован с диагнозом перелом бедра, обширная гематома лба, открытый перелом правой кисти, - рассказали «КП-Екатеринбург» в областном УГИБДД.

Ранее на трассе под Богдановичем мотоциклист погиб в жестком столкновении с пассажирским ПАЗом. ДТП произошло 25 апреля на первом километре магистрали Богданович-Сухой Лог.

- После удара мотоцикл воспламенился. В результате аварии байкер погиб на месте ДТП еще до прибытия бригады медиков. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают его личность и марку мотоцикла, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

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