На Урале погиб пассажир мотоцикла при столкновении с «Газелью» инкассаторов

Водитель мотоцикла госпитализирован
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Каменске-Уральском произошло смертельное ДТП. Вечером 28 апреля инкассаторская машина столкнулась с мотоциклом. Пассажир байка погиб, водитель получил травмы. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
В 20:00 на улице Ленина, 255 водитель мотоцикла Honda не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там в байк въехал грузовик «Газель».
- В результате ДТП погиб пассажир мотоцикла, водитель мотоцикла госпитализирован с диагнозом перелом бедра, обширная гематома лба, открытый перелом правой кисти, - рассказали «КП-Екатеринбург» в областном УГИБДД.
Ранее на трассе под Богдановичем мотоциклист погиб в жестком столкновении с пассажирским ПАЗом. ДТП произошло 25 апреля на первом километре магистрали Богданович-Сухой Лог.
- После удара мотоцикл воспламенился. В результате аварии байкер погиб на месте ДТП еще до прибытия бригады медиков. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают его личность и марку мотоцикла, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.
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