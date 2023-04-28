Иммунитет, крепкие мышцы и масса впечатлений: в Екатеринбурге учат плавать грудничков в студии с «бесконечным бассейном»

Фото: предоставлено пресс-службой WATER HOUSE

- В каком возрасте лучше всего начать учить ребенка плаванию? - это частый вопрос у мам, которые хотят укрепить здоровье малыша. Кто-то уверен, что занятия в бассейне для грудничков будет слишком рано, однако плавание с первых месяцев жизни ребенка пойдет только на пользу.

Инструктор по грудничковому плаванию в студии плавания Water House Елена Парфенова рассказывает о пользе знакомства с водной стихией с самого раннего возраста.

Фото: предоставлено пресс-службой WATER HOUSE

Плавание для грудничков – отличный способ борьбы с простудными заболеваниями. Комфортные тренировки для малышей улучшают сон и аппетит, к тому же, улучшают иммунитет. Плавание можно рассматривать как оздоровительную гимнастику. Находясь в воде под чутким присмотром тренера, малыш укрепляет мышцы, в том числе, опорно-двигательного аппарата. Кроме того, занятия в воде укрепляют сосудистую и дыхательную системы, а также дарит малышу массу положительных эмоций.

Студия плавания Water House прекрасно подойдет для первого знакомства грудничка с водой. Инновационное пространство с бесконечным бассейном открылось в 2019 году и за это время мамы многих малышей убедились в пользе тренировок для своих детей.

Это единственный в уральской столице бассейн такого формата. Он занимает мало места, но человек все равно может плыть как в обычном бассейне. Эффект достигается с помощью искусственного течения. Оно настраивается индивидуально для каждого гостя, а небольшая площадь бассейна станет идеальной для плавания в самом малом возрасте. К тому же, бассейн неглубокий, поэтому у детей не возникнет страха глубины.

Прежде всего, в студии стремятся к полному комфорту и безопасности самых маленьких учеников по плаванию. Тренировки в бассейне, где вода нагревается до идеальной для грудничка температуры, это 33-35 градусов по Цельсию, проходят в самое удобное время, которое индивидуально выбирается с мамой. Малыш в это время не будет сонным или голодным, поэтому занятие пройдет только с положительными эмоциями.

Фото: предоставлено пресс-службой WATER HOUSE

Занятия проходят в игровой форме в прямом контакте с малышами. Первое знакомство с водной стихией длится не больше получаса. Мама во время тренировки может находится рядом с бассейном и ребенком, а может подождать ее окончания в шоу-руме с чашкой кофе, наблюдая за занятием через мониторы системы видеонаблюдения

Вода в самом бассейне благодаря специальной системе очистки безопасна для нежной кожи ребенка и не пахнет хлором: уровень pH равен 7,2, а хлора 0,5. Это идеальный баланс чистоты и безопасности воды для самых маленьких учеников.

Екатеринбург, ул. Луначарского 31

https://waterhouse.com.ru/

Реклама. ИП Прокопьева И.А.