Два колеса с моторчиком: в свердловской Госавтоинспекции напомнили о новых правилах за рулем электросамоката

Новые средства передвижения пользуются большой популярностью у жителей городов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как правильно передвигаться на средствах индивидуальной мобильности, рассказали начальник отдела по исполнению административного законодательства управления Госавтоинспекции по Свердловской области Евгений Тимшин и старший инспектор по особым поручениям отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Свердловской области Евгения Бушмакина.

Новые средства передвижения пользуются большой популярностью у жителей городов. В Екатеринбурге растет количество пользователей электросамокатов. Их становится больше как в личном пользовании у граждан, так и в арсенале кикшеринга.

- Популярность и рост количества новых средств индивидуального пользования приводят к увеличению ДТП с их участием, – констатирует Евгения Бушмакина. – По статистике, с 2020 года мы регистрируем ежегодный рост таких происшествий в два раза. Поэтому призываем участников к соблюдению правил дорожного движения и соблюдению мер безопасности.

До 1 марта 2023 года те, кто управляет СИМ, рассматривались как пешеходы, но с оговоркой Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 1 марта 2023 года те, кто управляет СИМ, рассматривались как пешеходы, но с оговоркой.

-У таких средств индивидуальной мобильности мощность электродвигателя постоянной нагрузки не превышает 250 ватт, – пояснил Евгений Тимшин. – Транспортные средства, которые оборудованы электродвигателем мощностью от 250 ватт до 4 киловатт, относятся к категории мопеда, скутера и уже требуют водительских прав категории М.

С 1 марта вступили в силу новые правила дорожного движения, которые касаются СИМ.

Появилось промежуточное звено между пешеходом и мопедом. Раньше в этот промежуток входил только велосипед, а теперь и новые транспортные средства. Те правила и ограничения, которые действовали для велосипеда, теперь распространяются и на СИМ с малой мощностью двигателя до 250 ватт, где водительские удостоверения не нужны.

Евгения Бушмакина пояснила, что правила определяют, где можно ехать:

- По пешеходной зоне, тротуару, пешеходной дорожке, велосипедной дорожке, по обочине, по правому краю проезжей части. Но хочу отметить, что в условиях большого города ехать по проезжей части опасно, и не у всех пользователей СИМ есть необходимые знания ПДД, поэтому мы рекомендуем выбирать наиболее безопасные маршруты.

В Госавтоинспекции напоминают пользователям СИМ о мерах безопасности при движении по тротуару: не нужно создавать помехи для пешеходов. Ведь пешеход на тротуаре главный. Максимальная скорость СИМ – 25 км/ч. Но это много. Выбирать нужно скорость, соответствующую движению пешеходного потока, чтобы избежать ДТП, не ударить никого, не столкнуть. Здесь же могут быть маленькие дети, которые при столкновении могут получить серьезные травмы.

При этом особую тревогу вызывает и тот факт, что родители сами дают порулить своим маленьким детям.

- Родители всегда несут ответственность за безопасность своих детей, в том числе, и когда дают им в управление СИМ, – подчеркнула Евгения Бушмакина. – Например, 7-летний ребенок не может полноценно управлять тяжелым для него средством электросамокатом. При резком торможении или ускорении ребенок рискует упасть и получить травмы. А еще дети не умеют реально оценивать дорожную обстановку и не осознают возможную опасность.

Евгений Тимшин дополнил, что для каждой категории детского возраста существуют определенные ограничения. Так, детям младше 7 лет можно двигаться на СИМ только в присутствии взрослых. С 7 до 14 лет – только по тротуарам. Тем, кто старше 14 лет, предписано двигаться по краю проезжей части. А при отсутствии такой возможности – по вело-пешеходным дорожкам, велосипедным дорожкам, по тротуарам и т.д.

В новых правилах оговорено, что СИМ должны быть оборудованы специальными фонарями – белыми спереди и красными сзади, которые должны быть постоянно включены.

Правилами закреплено, что при движении по тротуарам, в пешеходных зонах, во дворах пешеход имеет преимущество движения. Если создается опасность или помехи при движении пешеходов, то лица, управляющие СИМ, обязаны спешиться или снизить скорость до скорости потока пешеходов.

На пешеходных переходах пользователи СИМ должны спешиваться и идти через дорогу со всеми пешком. Это нужно родителям объяснять своим детям с самых малых лет. Дорогу переходить всегда нужно только пешком, катя самокат или велосипед рядом.

Появилось промежуточное звено между пешеходом и мопедом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правилах для СИМ введен термин «Транспортное средство», а управляющее им лицо - «водитель». И на него распространяются требования Правил дорожного движения.

Для нарушителей правил в данной категории участников дорожного движения Кодекс административных нарушений предусматривает две статьи и четыре части статей 12.29 и 12.30. Они касаются общего нарушения ПДД (штраф 800 рублей), нахождения в состоянии опьянения (штраф от 1 тысячи до 1500 рублей), создания препятствия и помех для движения ТС, причинения легкого или среднего вреда здоровью человека.

Статья опубликована в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».