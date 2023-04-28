Единственный «бесконечный бассейн» на Урале поможет преодолеть страхи

Фото: предоставлено пресс-службой WATER HOUSE

Многие, кто не занимаются плаванием профессионально, мечтают добиться абсолютной гармонии в воде. Занятие плаванием укрепляет мышцы, выравнивает осанку, помогает сбросить вес. Это успокоит нервы и подарит истинное наслаждение.

Есть и те, кто по каким-то причинам панически боится глубины: пережитый страх в детстве, отсутствие опыта и наставника, который подскажет правильные техники. В первой и единственной на Урале студии плавания с бесконечным бассейном небольшой глубины любой человек сможет ощутить себя профессионалом.

Water House появился в Екатеринбурге в 2019 году. Авторы идеи, Ирина и Александр Прокопьевы, решили, что малое пространство бассейна с течением будет намного эффективнее, чем привычные большие бассейны. Технология заключается в том, что человек может плыть бесконечно за счет течения, против которого можно двигаться не останавливаясь.

Скорость и сила течения настраивается индивидуально для каждого клиента, в зависимости от умений и навыков. Поэтому тренинг-бассейн однозначно подойдет для начинающих любителей.

Тренировка в бассейне проходит на индивидуальной основе. Его можно арендовать как самостоятельно, так и позаниматься с тренером студии. Все тренеры – действующие спортсмены, которые либо уже имеют, либо получают спортивные звания, а их квалификация проверяется руководством.

Фото: предоставлено пресс-службой WATER HOUSE

Во время занятия рядом не будет ни одного постороннего, что поможет раскрыться людям, которые стесняются своего тела или своих особенностей. Клиенты с ограниченными возможностями, пенсионеры могут без всяких страхов полностью погрузиться в процесс тренировки.

С 1 мая несколько категорий граждан получат скидку в 10% на занятия в уникальной на Урале студии. Льготы предусмотрены и одиноким и многодетным родителям, выпускникам детских домов в возрасте до 23 лет, лицам, осужденных к лишению свободы, беженцам и вынужденным переселенцам, малоимущим гражданам, лицам без определенного места жительства и занятий, гражданам, признанных нуждающихся в социальном обслуживании.

В студии с нуля обучат плаванию любого, даже ребенка с трехлетнего возраста. В Water House готовы предоставлять услуги по организации спортивных сборов и выездных спортивных мероприятий.

Занятие в бесконечном бассейне пойдет на пользу и профессиональным спортсменам. Благодаря настраиваемому течению, профессионалы могут отработать технику разных стилей плавания. Кроме того, пловцы могут самостоятельно разбирать свои ошибки: зеркала на дне бассейна под углом 45 градусов и на потолке позволят наблюдать за собой в трех плоскостях. Камеры в воде выводят видео на большой экран, и фиксируют все движения.

г. Екатеринбург, ул. Луначарского 31.

https://waterhouse.com.ru/

Реклама. ИП Прокопьева И.А