Уральские медики напомнили, почему нужно ставить прививки как детям, так и взрослым

В 2023 году врачи отметили рост забытых во время пандемии инфекций. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области проходит «Неделя иммунизации». В 2023 году она актуальна для региона: с начала года в регионе идет рост заболеваний корью, коклюшем и дифтерией. и.о. главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Свердловской области Александр Харитонов рассказал, кто сейчас ими болеет и что делать, чтобы избежать заражения.

Сейчас на Среднем Урале проходят «подчищающие» вакцинации от кори и дифтерии. Такими называют вакцинации тех, кто ранее не ставил прививку от заболеваний или уже утратил иммунитет.

- В первую очередь болеют те, кто не имеют вакцинации. Корь у нас началась с завозных случаев и сейчас около 2000 уральцев находятся под контролем врачей как контактные. Я всегда говорю, что корь всегда найдет непривитого человека, и так и выходит. Такая же ситуация сложилась по дифтерии. Взрослые уже не помнят, что каждые 10 лет с 24 возраста надо прививаться против дифтерии и столбняка. Поэтому сейчас у пожилых, старше 60 лет, мы периодически ставим диагноз «Дифтерия», - поясняет Александр Харитонов.

В «Неделю иммунизации» в Свердловской области проходят мероприятия для сотрудников СМИ, где подчеркивается важность тем вакцинопрофилактики для уральцев, а также различные симпозиумы и конференции по новым видам вакцин для медицинского и научного сообщества.

Какие прививки рекомендует ставить взрослым уральцам врач

И.о. главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Свердловской области Александр Харитонов дал небольшой список обязательных прививок для тех, кто проживает на Среднем Урале. К ним относятся:

Корь – из-за распространения заболевания в регионе в 2023 году

Дифтерия – из-за распространения заболевания в регионе в 2023 году

Коклюш – из-за распространения заболевания в регионе в 2023 году

Клещевой энцефалит – в последнее время пострадавших от укусов клещей в Свердловской области становится все больше

Гепатит А – особенно для тех, кто любит путешествовать, посещать азиатские страны: Индию, Китай, Таиланд, Турцию, Египет, так как там ситуация с инфекцией сложная

Гепатит В

Менингококковая инфекция – сегодня регистрируется случаи заболеваемости. К тому же эта инфекция она уносит жизнь в течение суток, особенно если разговор идет о маленьких детях.

«Комсомолка» уже рассказывала, какие прививки рекомендуются поставить взрослым уральцам.

Среди обязательных выделяются:

Прививка от дифтерии и столбняка взрослым – ставят после 17-18 лет. Вакцинацию проводят один раз в десять лет.

Прививка от гепатита В взрослым – ставят непривитым ранее взрослым до 55 лет. Вакцинацию внесли в Национальный календарь в 2006 году и с тех пор еще не все взрослые получили нужный препарат. Прививку ставят повторно через месяц после первой прививки, а потом через пять месяцев после второй прививки. В таком случае против инфекции будет выработан полный иммунитет.

Прививка от кори взрослым – ставят взрослым, которые не переболели корью в детстве, не были привиты или получились только одну прививку от заболевания. Рекомендована вакцина всем россиянам до 35 лет. До 55 лет ее ставят россиянам, которые могут заразиться инфекцией из-за специфики профессии. Полноценный иммунитет вырабатывается после двукратной вакцинации с перерывом в 6 месяцев.

Прививка от краснухи взрослым – ставят тем, кто не болел в детстве и не получил полный курс вакцинации. Особенно актуальна для женщин, так как краснуха матери во время беременности смертельно опасна для плода. Вакцина обязательна девушкам до 25 лет. Наиболее сильный иммунитет формируется после двукратной вакцинации.

К рекомендованным прививкам для взрослых относятся:

Прививка от гепатита А взрослым – ставят там, где регион считается неблагополучным по заболеваемости гепатитом А, а также тем, кто может заболеть из-за специфики профессии: врачам, сотрудникам фирм, которые обслуживают канализационные и водопроводные сооружения. Для иммунитета нужно поставить две прививки с перерывом в 6-12 месяцев.

Прививка от пневмококковой инфекции взрослым – рекомендована всем взрослым. Вакцина, которая защищает от 13 штаммов, вызывающих бактериальную пневмонию, ставится людям до 65 лет один раз. Вакцина, которая защищает от 23 штаммов, ставится людям старше 65 лет и людям с определенными заболеваниями, также один раз. Ее получают дважды, если у человека есть серьезные проблемы со здоровьем, о необходимости двух доз сообщит лечащий врач.

Прививка от клещевого энцефалита взрослым – ставят россиянам, которые проживают в эндемичных по заболеванию регионах. К ним, в том числе, относится Свердловская область. Вакцину ставят повторно через 5-7 месяцев после первой прививки. Затем обязательно ревакцинируются раз в три года.

Прививка от гриппа – ставят ежегодно перед подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ.